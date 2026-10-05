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Phóng sự ảnh: Chuẩn bị đổi diện mạo các khu tập thể cũ ở Hà Nội

S Song Hoàng

Sau hàng chục năm trôi qua trong cảnh xuống cấp và nhiều lần dự án rơi vào bế tắc, đến nay, những động thái mới nhất tại khu tập thể Nghĩa Đô và khu tập thể Nghĩa Tân thuộc phường Nghĩa Đô, Hà Nội đã mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn hộ dân. Ngày 30/9, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Nghĩa Đô đã ban hành thông báo niêm yết công khai 29 dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án...

Khu tập thể Nghĩa Đô đã xuống cấp nghiêm trọng, chờ ngày được hồi sinh.
Khu tập thể Nghĩa Đô đã xuống cấp nghiêm trọng, chờ ngày được hồi sinh.

Nằm trên đường Phùng Chí Kiên, thuộc phường Nghĩa Đô, Khu tập thể Nghĩa Đô được xây dựng từ năm 1976 với hai dãy nhà A và B cao 5 tầng.

Trải qua gần 50 năm đưa vào khai thác, nhiều hạng mục của khu tập thể này đã hư hỏng, xập xệ, tường bong tróc và cây xanh mọc xuyên qua kết cấu.
Trải qua gần 50 năm đưa vào khai thác, nhiều hạng mục của khu tập thể này đã hư hỏng, xập xệ, tường bong tróc và cây xanh mọc xuyên qua kết cấu.
Mới đây nhất, ngày 30/9, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Nghĩa Đô đã ban hành Thông báo số 24/TB-HĐBT về việc niêm yết công khai 29 dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án.
Mới đây nhất, ngày 30/9, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Nghĩa Đô đã ban hành Thông báo số 24/TB-HĐBT về việc niêm yết công khai 29 dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án.
Việc công khai các dự thảo phương án tại UBND phường Nghĩa Đô và điểm sinh hoạt cộng đồng giúp các hộ dân trực tiếp đối soát quyền lợi, đóng góp ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.
Việc công khai các dự thảo phương án tại UBND phường Nghĩa Đô và điểm sinh hoạt cộng đồng giúp các hộ dân trực tiếp đối soát quyền lợi, đóng góp ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.
Bước đi cụ thể này được đánh giá là tín hiệu quan trọng giúp kích hoạt lại dự án sau hơn một thập kỷ "bất động".
Bước đi cụ thể này được đánh giá là tín hiệu quan trọng giúp kích hoạt lại dự án sau hơn một thập kỷ "bất động".
Những tín hiệu tích cực từ dự án cải tạo khu tập thể Nghĩa Đô khiến người dân thêm hy vọng dự án sớm được triển khai, giúp họ có cơ hội được cư trú trong những căn nhà khang trang, an toàn hơn.
Những tín hiệu tích cực từ dự án cải tạo khu tập thể Nghĩa Đô khiến người dân thêm hy vọng dự án sớm được triển khai, giúp họ có cơ hội được cư trú trong những căn nhà khang trang, an toàn hơn. 
Đây là những hình ảnh hiện trạng khu tập thể Nghĩa Đô mà VnEconomy ghi nhận trong ngày 5/10/2026.
Đây là những hình ảnh hiện trạng khu tập thể Nghĩa Đô mà VnEconomy ghi nhận trong ngày 5/10/2026. 
Khu vực giếng trời của khu tập thể biến thành hố rác lộ thiên gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.
Khu vực giếng trời của khu tập thể biến thành hố rác lộ thiên gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. 
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể, nhiều người dân đã được vận động dời đi, nhưng vẫn còn nhiều gia đình ở lại.
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể, nhiều người dân đã được vận động dời đi, nhưng vẫn còn nhiều gia đình ở lại. 
Cùng nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đô, Khu tập thể Nghĩa Tân – nơi có gần 30 tòa chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1980 – cũng sắp được tái thiết.
Cùng nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đô, Khu tập thể Nghĩa Tân – nơi có gần 30 tòa chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1980 – cũng sắp được tái thiết. 
Để bảo đảm nhu cầu sống cho người dân cũng như hoàn thiện quy hoạch chung của thành phố, UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nghĩa Tân, tỷ lệ 1/500.
Để bảo đảm nhu cầu sống cho người dân cũng như hoàn thiện quy hoạch chung của thành phố, UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nghĩa Tân, tỷ lệ 1/500.
Theo đề xuất, khu vực cải tạo, xây dựng lại có diện tích 31,66ha với 29 công trình chung cư. Trong đó, khu nhà A gồm các nhà: A8, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A16; khu nhà B gồm 12 nhà từ nhà B1 đến B12; nhà C gồm các nhà từ C1 đến C9 và K1.
Theo đề xuất, khu vực cải tạo, xây dựng lại có diện tích 31,66ha với 29 công trình chung cư. Trong đó, khu nhà A gồm các nhà: A8, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A16; khu nhà B gồm 12 nhà từ nhà B1 đến B12; nhà C gồm các nhà từ C1 đến C9 và K1.
Theo thống kê, dân số hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu khoảng 13.072 người, 3.503 hộ. Quy hoạch dự kiến xây dựng tòa nhà với đất ở đô thị có mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao tối đa 40 tầng nổi. Đối với đất hỗn hợp, mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa là 55 tầng nổi.
Theo thống kê, dân số hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu khoảng 13.072 người, 3.503 hộ. Quy hoạch dự kiến xây dựng tòa nhà với đất ở đô thị có mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao tối đa 40 tầng nổi. Đối với đất hỗn hợp, mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa là 55 tầng nổi. 

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