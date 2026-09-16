TP. Hồ Chí Minh dự chi hơn 26.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư làm metro số 6

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương và đơn vị hạ tầng liên quan để lấy ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Đường sắt đô thị tuyến 6, giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu (metro số 6).
Theo hồ sơ trình thẩm định của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Nhóm A, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 26.330 tỷ đồng; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định đầu tư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, sử dụng ngân sách thành phố và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.
Công trình có chiều dài nghiên cứu khoảng 23 km, đi qua 15 phường gồm: Tân Sơn Nhì, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Bảy Hiền, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Hạnh Thông, Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Phước Long và Long Trường.
Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 953.105 m2, liên quan đến 2.501 trường hợp. Trong đó, dự kiến 2.256 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ, phát sinh nhu cầu bố trí 2.256 suất tái định cư.
Để hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 15 phường cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật rà soát toàn bộ ranh thu hồi đất và tính thống nhất với các đồ án quy hoạch tổng thể đến năm 2040 - 2060.
Các nội dung được đề nghị rà soát gồm khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách, quỹ nhà đất tái định cư, tạm cư; giải pháp di dời công trình ngầm, nổi và đánh giá tác động môi trường.
Các đơn vị phải gửi văn bản góp ý chi tiết về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 18/9. Sau thời hạn này, nếu không có phản hồi bằng văn bản, được xem là thống nhất với hồ sơ trình và phải chịu trách nhiệm đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành.
Theo quy hoạch, metro số 6 là tuyến đường sắt đô thị vành đai trong của TP. Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài 53,8 km. Giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài 22,85 km, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 86.529 tỷ đồng.
Tuyến metro số 6 có điểm đầu tại ga Bà Quẹo (ST01), gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Tuyến sẽ kết nối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương tại ga này. Điểm cuối tại khu vực Phú Hữu, kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tạo thành hành lang vận tải liên kết hai sân bay lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Tuyến metro số 6 thuộc nhóm dự án metro được TP. Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành năm 2030. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, tuyến sẽ góp phần đưa tổng chiều dài mạng lưới metro thành phố lên 255 km.
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