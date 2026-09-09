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Hải Phòng khởi công xây dựng 3 dự án tái định cư

Đ Đỗ Hoàng

Hải Phòng khởi công các hạng mục thuộc 3 dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường Đồ Sơn - Nam Đồ Sơn, Dương Kinh - Hưng Đạo và phường An Hải…

Phối cảnh khu tái định cư tại phường Hải An. Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng.
Phối cảnh khu tái định cư tại phường Hải An. Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng.

Ngày 8/9/2026, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng đã tổ chức khởi công các hạng mục ban đầu của ba dự án tái định cư gồm dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Đồ Sơn và phường Nam Đồ Sơn, dự án các khu tái định cư trên địa bàn các phường Hưng Đạo và Dương Kinh, dự án khu tái định cư tại phường An Hải.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Đồ Sơn và phường Nam Đồ Sơn, có quy mô sử dụng 16,83ha đất tại phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn, tổng mức đầu tư 456,039 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 – 2027. Trong đó, gói thầu số 12 xây dựng công trình khu tái định cư phường Đồ Sơn.

Tại địa bàn phường Đồ Sơn, dự án thực hiện thu hồi 12ha trên địa bàn phường liên quan đến một tổ chức và 129 hộ gia đình. Đến nay, phường Đồ Sơn đã phê duyệt phương án đối với hơn 9,64ha với kinh phí 75,8 tỷ đồng. Phường Đồ Sơn phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại trong tháng 9/2026, bảo đảm mặt bằng phục vụ triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn các phường Hưng Đạo, Dương Kinh, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công hạng mục san lấp, tường chắn khu tái định cư phường Dương Kinh (gói thầu số 13). Dự án gồm 2 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 11,33 ha, trong đó, khu vực thuộc phường Hưng Đạo khoảng 8,61ha và khu tái định cư tại phường Dương Kinh khoảng 2,72ha.

Tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại phường An Hải, chủ đầu tư tổ chức khởi công hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải (gói thầu số 12). Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại phường An Hải có quy mô sử dụng 8,8ha đất, tổng mức đầu tư hơn 253 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Cùng ngày, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng cũng khởi công hạng mục thi công lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và trạm biến áp (gói thầu số 12) thuộc dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khối nhà cũ và bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Hạng mục bao gồm cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống đường dây trung thế và trạm biến áp bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động của bệnh viện. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp nhận, quản lý và vận hành.

Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khối nhà cũ và bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy Bệnh viện Đa khoa Hải Dương có tổng mức đầu tư hơn 959,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân bổ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

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