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[Phóng sự ảnh] Mùa thu về biển Thanh Hóa "chữa lành"

S Song Hoàng

Mùa thu vốn là khoảng thời gian "thấp điểm" tại các khu du lịch biển của Thanh Hóa. Nhưng hiện nay các tuyến cao tốc đã hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội được rút ngắn chỉ còn khoảng 2,5 giờ chạy xe, nơi đây đang dần chuyển mình trở thành điểm đến "chữa lành" lý tưởng. Sự kết hợp giữa không gian biển tĩnh lặng cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đang biến biển xứ Thanh thành chốn dừng chân hoàn hảo...

Bãi biển Tiên Trang, Thanh Hóa.
Bãi biển Tiên Trang, Thanh Hóa.

Thanh Hóa sở hữu hàng loạt bãi biển nổi tiếng như Hải Tiến, Sầm Sơn, Quảng Thái, Tiên Trang cho đến Hải Hòa... Nếu như mùa hè, những bờ cát này luôn nhộn nhịp, sôi động bởi hàng triệu lượt khách đổ về tránh nóng, thì khi bước sang thu, sự náo nhiệt nhường chỗ cho không gian khoáng đạt, tĩnh lặng - thời điểm mà biển xứ Thanh phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, dịu dàng nhất.

VnEconomy
Bất kể giờ nào trong ngày, biển mùa thu xứ Thanh cũng có vẻ đẹp rất riêng. Đón bình minh sớm trên biển là lúc bạn được chứng kiến khoảnh khắc vùng biển thức giấc đầy sôi động với những hoạt động khẩn trương, náo nhiệt của người dân các làng chài... 
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Được trực tiếp tham gia các hoạt động cùng ngư dân như kéo lưới, chọn mua hải sản tươi ngon vừa cập bờ... là những trải nghiệm vô cùng thú vị. Nhịp sống bình dị của ngư dân vừa mang lại niềm vui khám phá, vừa tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho hành trình "chữa lành" của du khách...
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Cuộc sống làng chài nguyên bản cùng sự thân thiện của ngư dân luôn là điểm tựa thu hút du khách mỗi khi về với biển xứ Thanh. Dù vậy, những giá trị trải nghiệm độc đáo này hiện vẫn chủ yếu dừng lại ở dạng tự phát, chưa thực sự được truyền thông bài bản. Nếu được định hình và quảng bá đúng tầm, nhịp sống làng chài hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc, tạo nên nét đặc trưng riêng cho du lịch biển Thanh Hóa...
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Để phát triển du lịch biển năm 2026, từ cuối tháng 8/2026, các địa phương trọng điểm du lịch biển đã tổ chức thí điểm một số sản phẩm mới, gắn với văn hóa bản địa và đời sống ngư dân như: Không gian chợ hải sản “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”; Không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ “Chạm nhịp sống làng chài”...
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Mới đây, để tăng sức hút và kéo dài mùa du lịch cho biển Thanh Hóa, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Linh Trường Việt Y Đường đã chính thức ra mắt tại khu du lịch Eureka Linh Trường, Hải Tiến. Với việc đưa vào vận hành các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, nơi đây không chỉ đáp ứng xu hướng du lịch wellness đang ngày càng ưa chuộng, mà còn mở ra một lựa chọn nghỉ dưỡng hoàn toàn mới cho du khách khi về với biển xứ Thanh dịp sang thu.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Linh Trường Việt Y Đường được trang bị Hệ thống ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ như Buồng cộng hưởng sinh học từ trường, Bách Thảo Khang Thông, RFS và các thiết bị trị liệu tích hợp AI để xoa bóp bấm huyệt, chăm sóc kinh lạc và dưỡng sinh, tạo nên hành trình chăm sóc sức khỏe hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

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