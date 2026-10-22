[Phóng sự ảnh] Mùa thu về biển Thanh Hóa "chữa lành"

Thanh Hóa sở hữu hàng loạt bãi biển nổi tiếng như Hải Tiến, Sầm Sơn, Quảng Thái, Tiên Trang cho đến Hải Hòa... Nếu như mùa hè, những bờ cát này luôn nhộn nhịp, sôi động bởi hàng triệu lượt khách đổ về tránh nóng, thì khi bước sang thu, sự náo nhiệt nhường chỗ cho không gian khoáng đạt, tĩnh lặng - thời điểm mà biển xứ Thanh phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, dịu dàng nhất.
Từ ngày 5/12/2026, theo quy định mới, sẽ có 18 nhóm lao động nước ngoài chính thức không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam...
Tòa án nhân dân tối cao xác định trọng tâm trong thời gian tới là hoàn thiện các quy định về tổ chức, thẩm quyền của Tòa án; luật hóa, hoàn thiện cơ chế tố tụng điện tử, chứng cứ điện tử, hồ sơ điện tử; tháo gỡ vướng mắc về thẩm quyền, thủ tục trong các vụ việc dân sự, hành chính, lao động, sở hữu trí tuệ...
Theo quy định mới, mỗi vụ tai nạn lao động được cấp một mã định danh duy nhất và cố định trong toàn bộ vòng đời xử lý để phục vụ quản lý, liên kết và chống trùng lặp dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tai nạn lao động...
Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị can đã phát sóng 1.529 trận đấu mà không được sự cho phép của chủ thể quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam. Các bị can cũng quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến nhằm thu lời bất chính...
Dự thảo luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá; bổ sung quy định “cấm trưng bày thuốc lá” nhằm loại bỏ hình thức quảng cáo gián tiếp thuốc lá, giảm mức độ hiện diện của thuốc lá trên thị trường bán lẻ...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
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