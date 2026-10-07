Quảng Trị triển khai “Luồng xanh”, rút ngắn 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn số 4832/UBND-HCC về triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”, nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Theo cơ chế mới, “Luồng xanh 24 giờ” được áp dụng đối với hồ sơ của các dự án trọng điểm thuộc danh mục 07 thủ tục hành chính được quy định.
Với những hồ sơ thuộc diện này, các cơ quan có thẩm quyền phải hoàn thành việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong thời gian không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Việc đưa ra mốc thời gian cụ thể được kỳ vọng góp phần giảm thời gian chờ đợi trong quá trình thực hiện thủ tục, nhất là đối với các dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Cùng với đó, cơ chế “Luồng xanh 60%” được áp dụng rộng hơn đối với các hồ sơ thủ tục hành chính và những công việc, nhiệm vụ được giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.
Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính phải được rút ngắn tối thiểu 60% so với thời gian theo quy định, tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những công việc, nhiệm vụ không phải thủ tục hành chính, thời gian thực hiện cũng phải được rút ngắn tối thiểu 60%.
Điểm đáng chú ý là cơ chế “Luồng xanh” không làm thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, trình tự hay thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Thay vào đó, các cơ quan, đơn vị tập trung vào việc tổ chức xử lý nhanh hơn, tăng cường phối hợp và thực hiện đồng thời các phần việc có thể triển khai song song.
Hồ sơ thuộc diện “Luồng xanh” sẽ được gắn nhãn nhận diện “Luồng xanh 24 giờ” hoặc “Luồng xanh 60%”. Đây là cơ sở để các cơ quan theo dõi, phân luồng, kiểm soát tiến độ và xác định trách nhiệm trong từng khâu xử lý.
Để cơ chế “Luồng xanh” được triển khai thống nhất, UBND tỉnh Quảng Trị thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện cơ chế này.
Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, điều phối và hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc có tính chất liên ngành đối với các dự án thuộc diện áp dụng. Qua đó, những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ được tập trung xử lý, hạn chế tình trạng hồ sơ phải qua nhiều vòng hoặc chờ đợi giữa các cơ quan.
Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và định kỳ báo cáo kết quả triển khai.
Việc xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm được xem là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình vận hành cơ chế “Luồng xanh”. Cùng với rút ngắn thời gian, việc kiểm soát tiến độ cũng được tăng cường nhằm bảo đảm hồ sơ được xử lý đúng quy định.
Trong bối cảnh Quảng Trị đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính được kỳ vọng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp và nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết.
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