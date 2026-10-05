Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm.

Mưa lũ khiến hàng chục hộ dân xã Bảo Lâm 2 và phường B’Lao, Lâm Đồng phải di dời, Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Chiều 5/10/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 56/BCĐ-BNNMT, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

SẴN SÀNG DI DỜI NGƯỜI DÂN RA KHỎI KHU VỰC NGUY HIỂM

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 160mm.

Trong ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Dự báo ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Công văn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Đáng chú ý, mưa lớn được dự báo có khả năng kéo dài trong những ngày tới, đòi hỏi các địa phương phải chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Thông tin cảnh báo phải được chuyển kịp thời đến các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cùng với đó, các địa phương cần khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ để sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Đối với giao thông, Ban Chỉ đạo yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn bảo đảm an toàn tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, cũng như những khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Các địa phương phải kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn; đồng thời bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Đối với khu đô thị và khu công nghiệp, các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai phương án chống ngập lụt.

BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, CÔNG TRÌNH HẠ DU

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản và công trình đang thi công.

Các địa phương cần chủ động vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu.

Lực lượng thường trực phải được bố trí để vận hành, điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý những tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh các biện pháp trực tiếp ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường thông tin, truyền thông, đặc biệt thông qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm cập nhật tình hình và phổ biến các kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mục tiêu là giúp người dân nắm được thông tin, chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được đề nghị quan tâm, chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung ứng phó, chủ động trước diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt và các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới.