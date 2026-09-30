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Thanh Hóa còn gần 9.500 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân trong quý 4/2026

N Nguyễn Thuấn

Tính đến 24/9, Thanh Hóa mới giải ngân 50,97% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, trong khi tỉnh đặt mục tiêu đạt tối thiểu 60% vào cuối tháng 9 và giải ngân 100% trước ngày 30/12. Áp lực giải ngân trong quý IV vì thế đang rất lớn, với gần 9.500 tỷ đồng cần được giải ngân trong thời gian còn lại của năm.

Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ sau thời gian tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ sau thời gian tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh, bao gồm kế hoạch vốn được giao trong năm và vốn năm 2025 kéo dài, lên tới 19.347,9 tỷ đồng.

Đến ngày 24/9, Thanh Hóa đã giải ngân 9.861 tỷ đồng, đạt 50,97% kế hoạch. Kết quả này chưa đáp ứng yêu cầu đề ra tại Kế hoạch số 255/KH-UBND. Theo kế hoạch, đến hết tháng 9, tỉnh phải đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn, tương đương khoảng 11.608,7 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong thời gian còn lại của tháng 9, tỉnh cần tiếp tục giải ngân một khối lượng vốn đáng kể để hoàn thành mốc 60%, trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, số vốn Thanh Hóa còn phải giải ngân từ nay đến hết năm lên tới 9.486,9 tỷ đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra 6 nhóm điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân. Trong đó, bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất. Bên cạnh đó là việc lập, giao và điều chỉnh kế hoạch vốn chưa sát khả năng thực hiện; năng lực một số nhà thầu còn hạn chế; thủ tục đầu tư đối với dự án khởi công mới và dự án sử dụng vốn nước ngoài còn chậm.

Công tác nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành chưa kịp thời, trong khi việc thu tiền sử dụng đất ở cấp xã còn thấp, nhiều địa phương đã thu được nguồn nhưng giải ngân chưa đáp ứng tiến độ.

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