Quỹ đầu tư ngoại rót 5 triệu USD vào doanh nghiệp Việt chuyên sản xuất bao bì tái chế

Sự kiện thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng đang thúc đẩy dòng vốn ngoại tìm đến các mô hình kinh tế tuần hoàn và sản xuất thực chất, mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho các mắt xích trong chuỗi cung ứng...

Ảnh minh hoạ nhà máy sản xuất bao bì tái chế. Nguồn: Miza

Brookland Group & Partners Limited, quỹ đầu tư có trụ sở tại Dubai và Singapore, mới đây đã hoàn tất đợt đầu tư đầu tiên vào Công ty Cổ phần Miza- doanh nghiệp sản xuất bao bì tái chế tại Việt Nam. Đây là bước đầu của thỏa thuận đầu tư cổ phần có cấu trúc với quy mô lên tới 5 triệu USD.

Giao dịch diễn ra chưa đầy một tháng sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.



DÒNG VỐN NGOẠI TÌM CƠ HỘI THỰC CHẤT NGOÀI CÁC NGÀNH "NÓNG"

Các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí sẽ được bổ sung vào các chỉ số thị trường mới nổi toàn cầu của FTSE theo từng giai đoạn trong năm tới. Trong khi thị trường niêm yết vẫn tập trung nhiều vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn đang dần thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Martin Doan, Giám đốc điều hành Brookland Group & Partners cho biết khi xem xét một cơ hội đầu tư, Brookland Group & Partners tập trung trước hết vào doanh nghiệp, từ vị thế cạnh tranh, đội ngũ quản lý đến khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng khiến các nhà đầu tư quốc tế chú ý nhiều hơn đến doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư tại Việt Nam không chỉ tập trung ở những ngành dẫn đầu thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam cũng xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ dòng vốn quốc tế. Trong đó, bao bì tái chế gắn liền với hoạt động sản xuất, thương mại và tiêu dùng hằng ngày.

Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), năm 2025, tiêu thụ giấy của Việt Nam tăng 10,8%, ước đạt 7,77 triệu tấn, vượt sản lượng sản xuất trong nước khoảng 6,34 triệu tấn.

Trong bối cảnh đó, các quy định về bao bì tái chế đang ngày càng trở nên chặt chẽ, nghiêm ngặt. Tại Việt Nam, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2026. Đồng thời, ở các thị trường xuất khẩu, Liên minh châu Âu (EU) cũng áp dụng Quy định về Bao bì và Chất thải bao bì bắt đầu từ tháng 8/2026.

"Chúng tôi nhận thấy ngành bao bì tái chế tại Việt Nam nói chung có tiềm năng phát triển về lâu dài và cũng nhìn thấy cơ hội ở những doanh nghiệp tái chế giấy phế liệu thành các sản phẩm thiết yếu trong chuỗi cung ứng," ông Doan nói. "Quan điểm đầu tư của chúng tôi dựa trên nhận định rằng hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong nước và nhu cầu đối với các giải pháp bao bì bền vững có thể đóng góp vào sự phát triển của ngành."

Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành Brookland Group & Partners, sự tăng trưởng của ngành không đồng nghĩa với việc mọi cơ hội đầu tư đều mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Khi đánh giá một cơ hội, Brookland Group & Partners tập trung vào hiệu quả vận hành, khả năng tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu, chi phí năng lượng, quan hệ với khách hàng cũng như khả năng đưa công suất bổ sung vào hoạt động sản xuất một cách hiệu quả.

"Chúng tôi dự định tiếp tục đánh giá các cơ hội đầu tư tại Việt Nam, trải rộng khắp các lĩnh vực sản xuất, tái chế và các doanh nghiệp hỗ trợ chuỗi cung ứng," ông Doan chia sẻ. "Ưu tiên của chúng tôi là hợp tác với những doanh nghiệp có đội ngũ quản lý đủ năng lực và chiến lược tăng trưởng khả thi, theo đó nguồn vốn quốc tế có thể hỗ trợ việc triển khai chiến lược và đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn dựa trên mối tương quan với rủi ro."

CẤU TRÚC VỐN LINH HOẠT ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG

Không dừng lại ở một khoản tài trợ tài chính đơn thuần, sự xuất hiện của Brookland mang lại cho Miza một kênh tiếp nhận vốn cổ phần tư nhân (Private Equity) quốc tế linh hoạt, đóng vai trò đồng hành chiến lược với nguồn vốn vay ngân hàng truyền thống.

Cụ thể, Brookland đã hoàn tất đợt đầu tư đầu tiên theo thỏa thuận. Trong đó, Brookland nhận chuyển nhượng cổ phần từ một cổ đông hiện hữu của Miza và giao dịch không phát sinh việc phát hành cổ phiếu mới. Brookland dự kiến sẽ tăng dần tỷ lệ sở hữu theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào các điều kiện giao dịch đã thỏa thuận.

Brookland cũng cho biết sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ giải ngân và có thể mở rộng quy mô đầu tư vượt mức 5 triệu USD ban đầu nhằm tiếp tục đồng hành cùng các kế hoạch tăng trưởng của Miza.

Đánh giá về giá trị của cấu trúc vốn này, ông Martin Doan cho biết vốn vay ngân hàng vẫn là một nguồn vốn quan trọng trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp sản xuất. Cách tiếp cận của Brookland mở ra thêm một kênh tiếp nhận vốn đầu tư quốc tế, trong đó việc giải ngân được thực hiện theo từng giai đoạn dựa trên các điều khoản đã thỏa thuận.

"Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, đặc điểm của cơ hội đầu tư và các tiêu chí đầu tư của Brookland, chúng tôi xem xét và linh hoạt lựa chọn các hình thức đầu tư bằng vốn cổ phần, các công cụ liên kết với vốn cổ phần và những cấu trúc đầu tư được thiết kế phù hợp cho từng trường hợp cụ thể," ông nói.

Giám đốc điều hành Brookland Group & Partners cũng cho rằng "điều này cho phép chúng tôi đánh giá các phương thức khác nhau để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, song song với các kênh tài trợ hiện có. Mọi khoản đầu tư bổ sung đều phải trải qua quá trình đánh giá và đạt được sự thống nhất từ các bên."

Miza đang trong giai đoạn cuối của quá trình đàm phán phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức, với mức giá dự kiến cao hơn thị giá. Một khi hoàn tất, nguồn vốn huy động được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, tối ưu hóa cấu trúc vốn và mở rộng dư địa phát triển.

Về phía doanh nghiệp, trong bối cảnh nhà đầu tư quốc tế ngày càng chú trọng đến các tiêu chí ESG khi lựa chọn danh mục, mô hình kinh tế tuần hoàn giúp Miza tạo sự khác biệt trong việc tiếp cận các tổ chức đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Miza, cho biết khoản đầu tư của Brookland là sự tín nhiệm dành cho chiến lược phát triển, đội ngũ của Miza và mô hình kinh tế tuần hoàn của Công ty, đồng thời thể hiện sự đồng điệu với định hướng phát triển của Chính phủ Việt Nam nói riêng và xu hướng phát triển bền vững của thế giới nói chung.