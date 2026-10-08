ESG là yếu tố sống còn với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng
TTùng Dương
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Các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thực hành ESG đang được các thị trường, đối tác đặt ra ngày càng khắt khe. ESG không còn là lựa chọn, mà là yếu tố quan trọng quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng...
Nhận định này được các chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo “Bắt
đầu ESG từ đâu? Hướng dẫn doanh nghiệp đánh giá hiện trạng và hành động" do
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty CP Sáng tạo xanh Việt Nam tổ chức. Hoạt động
này nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xây dựng chiến lược
ESG và thực hành sản xuất kinh doanh bền vững vì mục tiêu chuyển đổi xanh,
trung hòa carbon đến năm 2050”.
Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn giúp các doanh
nghiệp hiểu rõ về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và vì sao ESG ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng
trong hoạt động kinh doanh. Các chuyên gia cũng hướng dẫn doanh nghiệp đánh giá
hiện trạng ESG, xác định những nội dung còn thiếu và xây dựng các bước hành động
phù hợp với điều kiện, quy mô và nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó từng bước nâng
cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng.
TIÊU CHUẨN XANH, ESG LÀ XU THẾ BẮT BUỘC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa (VCCI), cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh
mẽ theo hướng phát triển xanh và bền vững, ESG ngày càng được quan tâm và đang
trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi cung ứng
trong nước cũng như quốc tế.
Những yêu cầu này đang tác động ngày càng rõ nét đến doanh
nghiệp thông qua tiêu chuẩn của thị trường và điều kiện của nhà mua hàng. Minh chứng là tại thị trường EU, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon- CBAM đặt ra yêu cầu
về dữ liệu phát thải đối với một số nhóm hàng. Bà Tâm cho rằng điều này đòi hỏi các doanh nghiệp
cần từng bước điều chỉnh tư duy cạnh tranh: bên cạnh việc có sản phẩm chất lượng,
giá cả cạnh tranh, cần có dữ liệu để chứng minh.
Nhấn mạnh tiêu chuẩn xanh, ESG đã trở thành xu hướng trên
toàn cầu, bà Ngụy Thị Giang, Tổng giám đốc Công ty CP Sáng tạo xanh, cho biết những
năm gần đây, trên thị trường quốc tế, có nhiều chính sách mới đã được ban hành như Thỏa thuận xanh châu Âu, CBAM.
Trong bối cảnh các yêu cầu về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số,
thực hành ESG, và kinh doanh có đạo đức, trách nhiệm ngày càng đi sâu vào
trong chuỗi cung ứng, hơn 35 quốc gia đã ban hành quy định yêu cầu các
doanh nghiệp phải công bố thông tin về môi trường, về quản trị, như là EU, Úc,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Khi phạm vi yêu cầu cung cấp thông tin tới
chuỗi cung ứng, đồng nghĩa với việc tất cả các doanh nghiệp tham gia chuỗi phải áp dụng.
Có thể thấy rõ rằng các quy định ngày càng khắt khe, nhu cầu
của khách hàng đang ngày càng thay đổi, các nhà nhập khẩu quốc tế mong muốn các
doanh nghiệp phải giảm tiêu hao tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, để giảm
cái gánh nặng thuế carbon khi mà hàng hóa vào EU hoặc là các cái thị trường
khác.
Việc hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thực hành ESG là rất quan trọng. Bởi theo bà Giang, nếu như chỉ có một số doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia chuyển đổi, trong khi phần lớn doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng chưa có năng lực để đáp ứng, thì cả chuỗi sẽ gặp khó khăn.
Phủ nhận quan điểm cho rằng ESG chỉ dành cho các doanh nghiệp
lớn, hay là các tập đoàn đa quốc gia, bà Giang khẳng định: “ESG không còn là lựa
chọn, mà là sự sống còn của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước”.
Ở trong nước, Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, giảm phát thải. Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan tới phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó là hàng loạt các hành động, nhiệm vụ đã được đưa ra để hỗ trợ cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh, mạnh, bền vững, và kinh doanh có đạo đức, trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt một thông điệp khá rõ ràng từ các chủ trương này chính là thực hành ESG.
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NÊN BẮT ĐẦU ESG TỪ ĐÂU?
Các chuyên gia nhìn nhận, với doanh nghiệp, ESG vừa là một
thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội quan trọng để nâng cao năng
lực cạnh tranh, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị hiệu quả các
nguồn lực và từng bước gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuy nhiên, trên thực tế quá trình triển khai ESG, các
doanh nghiệp vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chia sẻ điều này, bà Tâm cho biết "nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong tiếp cận và lựa chọn các tiêu chuẩn,
khung đánh giá ESG phù hợp; chưa xác định rõ hiện trạng của doanh nghiệp, các
nguồn phát thải, mức độ tiêu thụ năng lượng và những tác động về môi trường, xã
hội. Không những thế, các doanh nghiệp cũng còn hạn chế về nguồn lực, nhân sự,
dữ liệu và kinh nghiệm để xây dựng một lộ trình ESG bài bản...".
Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai
đoạn đến năm 2050 cũng như Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai
đoạn 2021-2030. Theo bà Tâm đây là định hướng để các doanh nghiệp Việt Nam từng
bước sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đổi mới công nghệ, giảm phát thải
khí nhà kính…
Chính vì vậy, việc “bắt đầu ESG từ đâu" không chỉ là câu hỏi về việc doanh nghiệp cần thực hiện những tiêu chí nào mà quan trọng hơn là doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc hiểu mình đang ở đâu, xác định những khoảng trống cần được ưu tiên và lựa chọn những hành động phù hợp với nguồn lực và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
Theo chuyên gia, việc thực hành ESG phù hợp có thể giúp
doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, cải thiện công tác quản trị và đáp
ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, đối tác, thị trường. Tuy nhiên, việc triển
khai và xác định những ưu tiên cần được cân nhắc theo điều kiện thực tế của từng
doanh nghiệp.
Chia sẻ điều này, bà Ngụy Thị Giang cho rằng các doanh nghiệp
cần có cách nhìn nhận khác về ESG, đặc biệt khi xu hướng yêu cầu đòi hỏi về
tăng cường trách nhiệm công bố thông tin ngày càng khắt khe trên toàn thế giới.
Thực tế, ESG đang rất gần gũi và đang diễn ra trong các hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như việc doanh nghiệp áp dụng
các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, ứng dụng điện mặt trời để giảm chi phí tiền
điện; tạo sản phẩm xanh; các hoạt động ứng xử, chăm lo cho đời sống, an toàn của
người lao động,… là những minh chứng cụ thể của ESG. Điểm hạn chế là các doanh
nghiệp chưa đưa các yếu tố này vào một khung tiêu chuẩn, chưa biến nó thành một ngôn ngữ chung với quốc tế, với khách hàng, để tự gia tăng lợi thế cạnh
tranh của mình.
Khi doanh nghiệp xác định rõ được những vấn đề trong ba trụ
cột E, S và G đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của đơn vị mình
thì doanh nghiệp sẽ cái nhìn khác về ESG. Khi đó, ESG sẽ không còn là rào cản,
thách thức với doanh nghiệp mà trở thành một yếu tố để thúc đẩy tăng trưởng, một
công cụ để doanh nghiệp quản trị rủi ro và cải thiện chính hoạt động sản xuất
kinh doanh của mình.
ESG không còn là lựa chọn, mà là sự sống còn của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Nếu các doanh nghiệp chủ động tiên phong và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh sẽ giúp tăng khả năng quản trị và tối ưu chi phí, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh, đồng thời khai phá được những thị trường mới.
“ESG không đứng bên ngoài hoạt động kinh doanh, mà gắn bó chặt
chẽ với năng suất, chi phí, hay là chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp”, khẳng
định quan điểm này, bà Giang cho rằng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cách tiếp
cận phù hợp nhất khi triển khai ESG đó là theo năng lực của mình.
“Doanh nghiệp
không nhất thiết phải áp dụng theo một mô hình của doanh nghiệp lớn, mà nên xem
xét phù hợp với yêu cầu gì trong ba trụ cột E, S, G đang tác động tới đơn vị mình
để bắt đầu. Bản chất của ESG chính là đưa các vấn đề môi trường, con người và
quản trị vào trong cách doanh nghiệp ra quyết định và vận hành,” bà Giang nói.
Khi chuyển đổi và thực hành ESG, doanh nghiệp có thể sẽ phải
đầu tư công nghệ, thay đổi quy trình, thậm chí sẽ phải thay đổi cách quản trị
quen thuộc. Tuy nhiên, bà Giang cũng lưu ý các doanh nghiệp cần nhìn nhận, xác
định rõ nguồn lực bỏ ra đó là khoản chi phí gia tăng hay là khoản đầu tư cho
năng lực cạnh tranh của mình?
Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra các cách tiếp cận phù
hợp với điều kiện, nguồn lực doanh nghiệp trong thực hành ESG; đồng thời chia sẻ
các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tự đánh giá, “khám sức khỏe” của
mình, biến những hoạt động doanh nghiệp đang làm thành lợi thế cạnh tranh, gia
tăng nội lực và có thể đứng vững trong chuỗi cung ứng. Đặc biệt, mục tiêu quan
trọng đặt ra là nâng tầm, đưa các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ những vendor (nhà
cung ứng) cấp 2,3 trở thành các vendor cấp 1 trong chuỗi cung ứng.
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