Động lực xanh hóa ngành bao bì từ xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của thị trường
NNhĩ Anh
Chọn cỡ chữ
Xanh hóa” đang dần chuyển từ một yêu cầu tuân thủ thành một phần của động lực thị trường. Hơn 81% doanh nghiệp xác định xu hướng tiêu dùng xanh và yêu cầu đối với bao bì bền vững là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng...
Theo báo cáo khảo sát với ngành bao bì của Vietnam Report vừa
công bố, nhờ đà hồi phục của sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, thị trường bao
bì Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho các phân khúc. Song song với
nhu cầu ngày càng lớn, tiêu chí cạnh tranh cũng đang được định hình lại với bao bì xanh, chuyển đổi số và minh bạch thông tin dần trở thành những yếu tố quyết
định vị thế doanh nghiệp.
GẦN 34% NGƯỜI TIÊU DÙNG SẴN SÀNG CHI THÊM CHO SẢN PHẨM CÓ
BAO BÌ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Nếu như năm 2025, các yêu cầu về EPR và môi trường chủ yếu đặt
ra một “luật chơi” mới cho ngành bao bì, thì đến năm 2026, sức ép xanh đang đi
sâu hơn vào cách doanh nghiệp lựa chọn nguyên liệu, tổ chức sản xuất và quản trị
chuỗi cung ứng.
Áp lực này càng rõ nét khi Quy định (EU) 2025/40 về bao bì
và chất thải bao bì (PPWR) bắt đầu được áp dụng toàn diện từ ngày 12/8/2026,
thiết lập khuôn khổ chung cho toàn bộ vòng đời bao bì, từ thiết kế, sử dụng vật
liệu đến tái sử dụng, tái chế và quản lý chất thải.
Trong bối cảnh tiêu chuẩn thị trường ngày càng khắt khe, kết
quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy 96,5% doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch
và triển khai một phần các cam kết ESG. Đồng thời, 100% doanh nghiệp tham gia
khảo sát ghi nhận yêu cầu về ESG từ khách hàng, đối tác ngày càng gia tăng, và
toàn bộ doanh nghiệp đều dự kiến tăng đầu tư cho ESG trong năm 2026.
Những con
số này đã phản ánh rõ nét sức ép thực thi đang trở nên rõ nét hơn, khi các yêu
cầu về phát triển bền vững ngày càng đi sâu vào quan hệ với khách hàng, đối tác
và chuỗi cung ứng, thay vì chỉ dừng ở định hướng chiến lược.
Áp lực từ thị trường cũng đang được củng cố bởi sự thay đổi
trong nhận thức của người tiêu dùng.
Kết quả khảo sát người tiêu dùng cho thấy 33,9% luôn sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường, trong khi 53,9% chấp nhận trả thêm nếu mức phí hợp lý; 9% cho biết chỉ sử dụng khi không có lựa chọn khác; chỉ 3,3% cho biết không sẵn sàng chi thêm.
Những con số trên phản ảnh thực tế yếu tố môi trường đang dần
được đưa vào quyết định mua hàng, nhưng giá cả vẫn là điều kiện quan trọng để
chuyển sự quan tâm thành hành vi tiêu dùng thực tế. Với doanh nghiệp bao bì,
bài toán vì vậy không chỉ là phát triển giải pháp xanh hơn, mà còn phải cân bằng
giữa tính bền vững và khả năng chi trả của thị trường.
Kết quả khảo sát mức độ quan tâm của người tiêu dùng với bao
bì khi lựa chọn sản phẩm cũng cho thấy sự hấp dẫn của bao bì không còn nằm chủ
yếu ở hình thức. Yếu tố được quan tâm nhiều nhất là thông tin sản phẩm rõ ràng,
đầy đủ và dễ đọc, với 73,8%, cao hơn tính tiện lợi trong sử dụng và bảo quản
(59,4%) cũng như thiết kế đẹp, bắt mắt (54,2%).
Bên cạnh đó, 41,9% người tiêu
dùng quan tâm đến tính thân thiện với môi trường, khả năng tái sử dụng hoặc dễ phân
hủy của bao bì. Có thể thấy hành vi tiêu dùng đã có sự dịch chuyển: một sản phẩm
bao bì không chỉ cần “bắt mắt” mà còn phải dễ tiếp nhận thông tin, thuận tiện khi
sử dụng và thân thiện với môi trường.
ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY ESG, SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU TÁI CHẾ
Trong những tháng cuối năm 2026, thị trường bao bì tiếp tục
có thêm “lực đẩy” từ tiêu dùng xanh và sự phục hồi của sức cầu trong nước. Theo
khảo sát, 81,2% doanh nghiệp xác định xu hướng tiêu dùng xanh và yêu cầu đối với
bao bì bền vững là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, cao hơn tỷ
lệ 65,7% lựa chọn sự cải thiện của tiêu dùng trong nước.
Kết quả này cho thấy
dư địa tăng trưởng của ngành không chỉ đến từ sự mở rộng về quy mô nhu cầu, mà
còn từ sự thay đổi trong cấu trúc nhu cầu, khi thị trường ngày càng ưu tiên các
giải pháp bao bì đáp ứng tốt hơn yêu cầu về vật liệu, khả năng tái chế và thân
thiện với môi trường.
Cũng theo khảo sát, 100% doanh nghiệp xác định gia tăng sử dụng
nguyên liệu tái chế là xu hướng ESG quan trọng nhất trong 5 năm tới. Xu hướng
này càng được củng cố khi các thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là EU, ngày
càng siết chặt yêu cầu về khả năng tái chế và hàm lượng vật liệu tái chế trong
bao bì. Nguyên liệu vì vậy không còn chỉ là bài toán về chi phí và chất lượng,
mà ngày càng gắn trực tiếp với khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và duy
trì vị trí trong chuỗi cung ứng quốc tế.
Bên cạnh nguyên liệu, giảm phát thải và tăng khả năng truy
xuất đang trở thành hai mắt xích quan trọng trong quá trình thực thi ESG. Có
57,7% doanh nghiệp ưu tiên giảm phát thải carbon trong toàn chuỗi giá trị,
trong khi 50,1% chú trọng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Hai lựa chọn này cho
thấy ranh giới ESG đang dần dịch chuyển ra khỏi “cổng nhà máy”, mở rộng từ những
gì doanh nghiệp trực tiếp kiểm soát trong sản xuất sang cả nguồn nguyên liệu đầu
vào, nhà cung cấp, vận chuyển và giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm.
Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với GHG Protocol về phát
thải Scope 3, trong đó doanh nghiệp được khuyến nghị đánh giá tác động phát thải
trên toàn chuỗi giá trị và tăng cường phối hợp với nhà cung cấp, khách hàng để
xác định các điểm phát thải trọng yếu và cơ hội cắt giảm.
Khi ESG đi sâu hơn vào nguyên liệu, phát thải và toàn bộ chuỗi
cung ứng, yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp không còn dừng ở cam kết, mà là khả
năng đo lường, truy xuất và kiểm soát quá trình thực hiện. Tỷ lệ nguyên liệu
tái chế, mức tiêu hao nguồn lực, lượng phát thải hay nguồn gốc đầu vào đều cần
được theo dõi bằng dữ liệu đủ chính xác và xuyên suốt.
Điều này khiến ESG ngày càng gắn chặt với năng lực quản trị
số của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn “xanh” hơn cũng phải đồng thời nhìn thấy
rõ hơn những gì đang diễn ra trong hệ thống vận hành của mình. Từ dữ liệu sản
xuất, hệ thống quản trị đến tự động hóa, công nghệ vì vậy đang trở thành hạ tầng
quan trọng để biến các mục tiêu bền vững thành những chỉ tiêu có thể theo dõi,
kiểm chứng và tối ưu.
Báo cáo nhấn mạnh rằng trong bối cảnh các mục tiêu “xanh”
ngày càng cần được đo lường bằng dữ liệu, chuyển đổi số trở thành nền tảng để
hành trình ESG được triển khai nhất quán và bền vững hơn. Khi các mục tiêu về
nguyên liệu, phát thải và chuỗi cung ứng ngày càng đòi hỏi khả năng đo lường và
kiểm soát bằng dữ liệu, vai trò của công nghệ trong ngành bao bì cũng trở nên
rõ nét hơn. Chuyển đổi công nghệ vì vậy trở thành điểm giao giữa mục tiêu phát
triển bền vững và yêu cầu nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và chất lượng quản
trị.
Theo khảo sát, 68,4% doanh nghiệp đã ứng dụng công
nghệ tại một số công đoạn sản xuất và quản trị, trong khi 25,9% đã triển khai rộng
rãi trên toàn doanh nghiệp. Điều này cho thấy công nghệ đang từng bước đi từ
các dự án riêng lẻ vào hệ thống vận hành cốt lõi của doanh nghiệp.
Từ kết quả khảo sát, báo cáo cho rằng năm 2026, ngành bao bì
bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, đồng thời tái định hình cách doanh nghiệp
cạnh tranh và tạo giá trị. Khi sức cầu mở rộng, ESG, chuyển đổi số và yêu cầu
minh bạch ngày càng trở thành những yếu tố định hình năng lực cạnh tranh. Từ một
lớp vỏ bảo vệ sản phẩm, bao bì đang trở thành điểm chạm của thông tin, trải
nghiệm và niềm tin.
Bởi vậy, những doanh nghiệp sớm chủ động “xanh hóa” nguyên
liệu, “số hóa” vận hành và “minh bạch hóa” sản phẩm sẽ có nhiều dư địa hơn để tạo
khác biệt và củng cố vị thế khi chuẩn cạnh tranh của ngành ngày càng dịch chuyển
sang hiệu quả, bền vững và minh bạch.
Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội nước ta trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành và lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tính tăng trưởng ở mức 9,01%; trong đó riêng quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng kỷ lục từ trước tới nay. Những động lực quan trọng như sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng hai con số, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cùng sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực thương mại và dịch vụ đã tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026….
Việc đưa vào sử dụng khuôn viên dự án BEST - thiết bị nhiệt hạch thế hệ mới được ví như “mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc - đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nghiên cứu cơ bản sang triển khai kỹ thuật quy mô lớn. Nếu đúng tiến độ, Trung Quốc có thể thực hiện trình diễn phát điện nhiệt hạch vào khoảng năm 2030, mở ra triển vọng mới cho một nguồn năng lượng sạch gần như vô tận…
Vietjet được CAPA – Centre for Aviation, tổ chức nghiên cứu và phân tích hàng không quốc tế, vinh danh là Hãng hàng không Chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á (Asia Low Cost/Hybrid Airline of the Year).
Số lượng công trình xanh ở Việt Nam những năm qua đã có sự tăng trưởng khá ấn tượng. Từ khi có công trình xanh đầu tiên được ghi nhận, tính đến cuối Quý 2 năm 2006, Việt Nam đã có 868 công trình xanh...
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...