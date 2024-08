Sắp chuyển sàn UPCoM, anh trai Chủ tịch HBC đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) vừa thông báo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Theo đó, ông Lê Viết Hưng, Cố vấn cao cấp của HBC đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu HBC để bổ sung danh mục đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 5/8 đến ngày 3/9/2024 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.



Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hưng dự kiến nâng lượng cổ phiếu HBC nắm giữ lên gần 1,4 triệu đơn vị (tương ứng 0,39% vốn).

Được biết, ông Lê Viết Hưng là anh ruột ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình. Hiện, ông Hải đang nắm giữ gần 47 triệu cổ phiếu HBC (tương ứng 13,53% vốn cổ phần).

Trước đó, vào ngày 26/7 HOSE cho biết sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình do khoản lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là 3.240 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp của công ty là 2.741 tỷ đồng.

HBC cho biết để đảm bảo quyền lợi giao dịch của cổ đông, HBC sẽ tiến hành chuyển niêm yết gần 347,2 triệu cổ phiếu sang sàn UPCoM và dự kiến việc chuyển sàn giao dịch này sẽ hoàn tất trong tháng 8/2024.

Trong quá trình chuyển sàn và sau khi niêm yết trên UPCoM, HBC cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

Đáng chú ý, HBC nhấn mạnh việc chuyển sàn giao dịch từ HOSE sang UPCoM không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cơ bản của cổ đông và công ty cam kết trong hai năm tới cổ phiếu HBC sẽ được tăng trưởng tốt và quyết tâm sớm niêm yết trở lại giao dịch trên sàn HOSE.

Kết thúc quý 2/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HBC đạt 2.160 tỷ đồng - trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính là 46,18 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu của HBC ghi nhận đạt 3.810,82 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 740.9 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 713 tỷ đồng).

HBC cho biết phần lớn sự cải thiện đến từ việc chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng phải thu, trong kỳ HBC tăng thu nợ khách hàng, chi phí lương và các chi phí liên quan giảm do thành công trong công tác tái cơ cấu, điều này làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận khác tăng đến từ hoạt động bán máy móc thiết bị ra bên ngoài.

Tổng tài sản Hòa Bình là hơn 15.632 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1/2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận hơn 212 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm hơn 45 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/6/2024, vốn điều lệ từ 2.741 tỷ đồng tăng lên 3.472 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 1.567 tỷ đồng, tăng 16 lần so với hồi đầu năm (93 tỷ đồng). Theo HBC, nhờ lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 740 tỷ đồng và việc phát hành thành công 73,08 triệu cổ phiếu cho 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ để hoán đổi nợ sang cổ phiếu làm tăng vốn chủ sở hữu 730,8 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/8, giá cổ phiếu HBC tăng nhẹ lên 5.920 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo mức thị giá này, ông Hưng phải chi gần 3 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.