Chị gái Chủ tịch HBC vừa thông báo bán ra 10.000 cổ phiếu

Bà Lê Thị Cát Tường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE).

Theo đó, bà Lê Thị Cát Tường, chị ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC vừa bán ra 10.000 cổ phiếu HBC theo hình thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu từ 55.818 cổ phiếu, chiếm 0,0003% vốn điều lệ xuống còn 45.818 cổ phiếu, chiếm 0,0002% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 5/7.

Kết thúc quý 1/2024, HBC ghi nhận doanh thu đạt 1.650,9 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 57,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng.

Năm 2024, HBC dự kiến tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.110,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 57,75 tỷ đồng, HBC mới chỉ hoàn thành được 13,3% so với kế hoạch năm.

Mới đây, HBC đã thông báo về việc triển khai phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ. Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 28/6, HBC thông báo đã phát hành thành công 73,08 triệu cổ phiếu để hoán đổi 730,8 tỷ đồng nợ vay. Sau khi hoàn tất, HBC nâng vốn điều lệ lên mức 3.472 tỷ đồng.

Trong đó, cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và số lượng chủ nợ được hoán đổi là 99 chủ nợ.

Theo danh sách chủ nợ đồng ý hoán đổi mà BHC công bố có 99 công ty trong nước với tổng số nợ là 1.116,4 tỷ đồng và số nợ đồng ý hoán đổi lấy cổ phiếu là 730,8 tỷ đồng.

Trước đó, VCBS đã công bố Báo cáo phân tích về cổ phiếu HBC với dự đoán đà hồi phục vẫn còn mong manh. Cụ thể: VCBS cho rằng triển vọng hoạt động kinh doanh của HBC vẫn còn nhiều yếu tố bất định khi áp lực dòng tiền đến từ khoản phải thu còn tương đối lớn, thị trường bất động sản dân dụng chưa có sự hồi phục rõ ràng, nguồn việc trong nước còn hạn chế và chiến lược mở rộng sang thị trường nước ngoài cần thêm thời gian dài để có thể tác động tích cực đến biên lợi nhuận.

VCBS ước tính doanh thu và lỗ ròng của HBC năm 2024 đạt lần lượt là 9.195 tỷ (+22% yoy) và 464 tỷ và VCBS đưa ra khuyến nghị "trung lập" mức giá hợp lý cho cổ phiếu HBC là 8.190 đồng/ cổ phiếu.

Theo nhận định từ VCBS, HBC đã đưa ra các phương án tái cấu trúc vốn như: Phát hành trái phiếu hoán đổi nợ, Bán nợ, Phát hành riêng lẻ và chuyển nhượng thiết bị. VCBS kỳ vọng trong trường hợp những phương án đề xuất trên thành công, lãi ghi nhận sẽ phần nào bù đắp khoản lỗ lũy kế trong vốn chủ sở hữu, giúp bộ đệm nguồn vốn dày hơn và tạo động lực phục hồi trong thời gian tới.

Trong quý 1/2024, ước tính tổng giá trị hợp đồng từ thị trường nước ngoài đạt 52,8 triệu USD, tương đương 1.343,5 tỷ đồng. VCBS cho rằng mặc dù thị trường quốc tế đem lại nguồn việc lớn, tuy nhiên cần thêm thời gian để chiến lược này thể hiện hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, trong điều kiện nguồn vốn hạn chế, HBC đã thực hiện mở rộng mảng bất động sản bằng cách sử dụng nguồn vốn từ việc chào bán cổ phiếu cho đối tác để mua các dự án bất động sản. Việc M&A các dự án có pháp lý sạch, sẵn sàng bàn giao giúp công ty đẩy nhanh tiến độ ghi nhận dòng tiền. và đây là chiến lược phù hợp trong giai đoạn dòng tiền lớn của HBC tắc nghẽn tại khoản phải thu. Tuy nhiên, việc mua lại dự án bằng nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro pha loãng cổ phần cho doanh nghiệp.