Chủ tịch HBC Lê Viết Hải: “Trong nguy có cơ, đã tìm ra bạn vàng, giá trị hơn những gì đã mất”

Năm 2024, HBC đặt mục tiêu năm 2024 với doanh thu 10.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng.

HOÁN ĐỔI NỢ 790 TỶ ĐỒNG

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Xây dựng Hòa Bình - mã HBC) diễn ra thành công ngày 25/4/2024.

Phát biểu mở đầu đại hội, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC, bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các nhà thầu phụ đã đồng ý hoán đổi nợ. Tổng giá trị phát hành để hoán đổi công nợ dự kiến đã đạt 790 tỷ đồng.

Tập đoàn vừa trải qua năm 2023 đầy sóng gió, đây là năm khó khăn nhất trong hành trình phát triển 36 năm của Hòa Bình. Khó khăn manh nha từ năm 2017 khi các quy định pháp luật siết chặt ngành xây dựng. Ông Hải còn cho rằng có nhiều nhà thầu lớn cạnh tranh không lạnh mạnh với mục đích lấy được gói thầu.

Kết thúc năm 2023, Hòa Bình ghi nhận doanh thu 7.537,1 tỷ đồng và lỗ 1.115,3 tỷ đồng. Năm 2022, Hòa Bình cũng lỗ 2.609,8 tỷ đồng. Do vậy, vốn chủ sở hữu chỉ còn 93 tỷ đồng. Nợ phải trả là 15.156,5 tỷ đồng, gấp 163 lần vốn chủ sở hữu.

Trước kết quả kinh doanh yếu kém năm 2023, ông Hải nhận trách nhiệm. Tuy nhiên ông Hải khẳng định luôn xem Hòa Bình là “đứa con ruột thịt”, vận dụng mọi nguồn lực, cả của cá nhân và gia đình để chèo lái con con thuyền Hòa Bình để đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

“Trong nguy có cơ, chúng ta đã tìm ra những người “bạn vàng”, giá trị hơn những gì đã mất”, ông Hải nhấn mạnh.

ĐHĐCĐ HBC thường niên năm 2024 được tổ chức trực tuyến.

Báo cáo cổ đông về kế hoạch kinh doanh 2024 – 2026, ông Lê Văn Nam, Tổng Giám đốc HBC, cho biết năm 2024, doanh thu là 10.800 tỷ đồng trong đó, backlog từ 2023 chuyển sang là 5.400 tỷ đồng, doanh thu ghi nhận các dự án chỉ định thầu trong năm 2024 là 2.600/7.000 tỷ đồng, doanh thu các dự án dự kiến đấu thầu mới 2.800/7.500 tỷ.

Doanh thu năm 2025, tập đoàn dự kiến 12.000 tỷ đồng và năm 2026 là 15.900 tỷ.

Trong 10 năm tới, Hòa Bình sẽ tăng quy mô vốn chủ sở hữu lên trên 10.000 tỷ đồng, đẩy mạnh xây dựng trên thị trường nước ngoài và hướng đến Top 50 công ty xây dựng lớn nhất thế giới.

Tổng Giám đốc HBC đưa ra 08 giải pháp để tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, bán dự án, tăng cường thu hồi công nợ... giúp nâng vốn chủ sở hữu từ 149 tỷ đồng ở hiện tại lên 4.765 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Bình dự kiến phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cổ phần cho cổ đông chiến lược. Vốn chủ sở hữu đến năm 2026 dự kiến là 7.165 tỷ đồng.

CÓ LÃI 56 TỶ ĐỒNG QUÝ 1/2024

Tại phần thảo luận, trả lời cổ đông về việc cổ phiếu HBC liệu có bị hủy niêm yết, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC, cho hay đến nay HBC vẫn đáp ứng điều kiện niêm yết. Công ty đã tham vấn các công ty chứng khoán và nhiều công ty tư vấn tài chính.

Về vấn đề giá cổ phiếu trên sàn đang giao dịch 7.000 - 8.000 đồng/cổ phần, nhưng giá phát hành cho cổ đông chiến lược lên đến 10.000 đồng/cổ phần, ông Hải cho rằng các nhà thầu phụ, nhà cung cấp mong muốn HBC duy trì hoạt động, vì thế họ chấp nhận hoán đổi cổ phiếu với giá cao hơn giá trên sàn. Họ tin khi HBC vượt qua khó khăn, giá cổ phiếu vượt 30.000 đồng.

Book value (giá trị sổ sách) thực tế cổ phiếu HBC là trên 20.000 đồng, còn cộng thêm giá trị vô hình là trên 26.000 đồng. Đó là còn trong hoàn cảnh cổ phiếu nằm ở diện kiểm soát đặc biệt. Do vậy, những quyết định vừa vì tình cảm cũng vừa vì kỳ vọng lợi ích tương lai.

Về trả phí cho tài khoản thế chấp, ông Hải chia sẻ HBC không bao giờ có ý định chiếm dụng vốn của nhà thầu phụ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên HBC phải kéo dài thanh toán trước khoản nợ lần đầu tư còn lại trước nay đều thanh toán rất tử tế.

Về tăng vốn thì cổ phiếu bị pha loãng, ông Lê Văn Nam, Tổng Giám đốc HBC, cho rằng việc tăng vốn đương nhiên sẽ xảy ra sự pha loãng song nhìn chung nhà đầu tư được hưởng lợi do, book value của HBC đang khoảng hơn 500 đồng/cp. Nếu phát hành với giá từ 10.000 đồng/cp thì cổ đông cũ sẽ hưởng lợi. Do năm 2022, 2023 lỗ nên ROE âm.

Hiện tỷ lệ nắm giữ cổ phần của ông Lê Viết Hải giảm xuống sẽ ảnh hưởng đến việc lèo lái công ty, có giống trường hợp CTD, theo ông Lê Văn Nam có những đối tác sẵn sàng mua 200 triệu cổ phiếu và nắm tỷ lệ cao hơn anh Hải thì tôi nghĩ anh Hải cũng đã sẵn sàng. Anh Hải sẵn sàng hy sinh việc cá nhân để làm cho tập đoàn phát triển, để Hòa Bình quay lại và lấy lại vị thế tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Ông Lê Văn Nam cho biết trong quý 1/2024, công ty không còn tình trạng nợ lương, đang quyết liệt thu hồi công nợ, đặc biệt là thu bằng tài sản. Công ty cơ bản đã cân đối được dòng tiền, không được 100% nhưng cũng được 90-95%.

Về khả năng hoạt động liên tục, công ty vẫn hoạt động bình thường, dự án nào chạy bằng tài khoản dự án nấy nên khi 01 dự án chậm tiến độ thì dòng tiền thì chỉ chậm dự án đấy.

Trong quý 1/2024, HBC lãi được 56 tỷ đồng, không lớn nhưng rất quan trọng, từ đây để xác định cho kế hoạch 05 năm, 10 năm. Những cái khó khăn nhất đã qua, HBC sẽ thực hiện sứ mệnh không chỉ khôi phục vị thế của mình mà bắt đầu hành trình đưa doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài.

Ngoài ra, lãnh đạo HBC cũng thông tin cho cổ đông về tình hình thực hiện các dự án ở nước ngoài gồm 2 dự án ở Mỹ và các dự án tại Kenya.

Kết thúc ĐHĐCĐ tất cả các tờ trình được thông qua.