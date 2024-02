HBC và POM nói gì khi bị HoSE lưu ý về khả năng bị huỷ niêm yết

Cụ thể: ngày 2/2/2024, HOSE đã gửi công văn nhắc nhở đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) về việc nếu tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm trong 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết.



Do đó, HOSE lưu ý cổ phiếu HBC có thể sẽ bị hủy niêm yết nếu Công ty tiếp tục chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2023 (tức phải BCTC kiểm toán nộp trước ngày 01/04/2024).

Theo đó, HBC cho biết đây chỉ là lời nhắc nhở của HOSE về việc công ty cần lưu ý phải nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đúng hạn.

HBC khẳng định Hòa Bình sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định, không để rủi ro cổ phiếu HBC bị hủy niêm yết. Hiện nay, Tập đoàn đang nỗ lực hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2023 trước thời hạn. Hòa Bình đã triển khai những biện pháp khắc phục việc chậm hoàn thành BCTC kiểm toán và cam kết không để những rủi ro xảy ra trong việc đảm bảo thời hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2023.



Trước mắt những biện pháp khắc phục và kiểm soát rủi ro của chúng tôi đã được ghi nhận và ngày 19/1/2024, cổ phiếu HBC đã được HOSE chính thức cho phép được giao dịch bình thường trở lại.

Kết thúc năm 2023, HBC ghi nhận doanh thu đạt 7.282,3 tỷ đồng, giảm 49% so với năm 2022 (14.064 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ 545 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với con số lỗ 2.079 tỷ đồng năm 2022. Tuy nhiên, so với mục tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng cho năm 2023, HBC mới chỉ đạt được 58,3% kế hoạch doanh thu và không hoàn thành chỉ tiêu có lãi.

Tương tự, ngày 2/2/2024, HOSE gửi công văn nhắc nhở đến POM về việc nếu tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm trong 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết. Do dó. HOSE lưu ý cổ phiếu POM có thể sẽ bị hủy niêm yết nếu Công ty tiếp tục chậm nộp BCTC kiếm toán năm 2023 (tức BCTC kiểm toán phải nộp trước ngày 01/04/2024).

Theo Pomina cho biết đây chỉ là lời nhắc nhở của HOSE về việc Công ty cần lưu ý phải nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đúng hạn.

POM khẳng định Pomina sẽ nghiêm tức chấp hành các quy định, không đê rủi ro cổ phiếu POM bị hủy niêm yết. Hiện nay. Công ty đang nỗ lực hoàn thành BCTC kiếm toán năm 2023 trước thời hạn. Pomina đã triển khai những biện pháp khác phục việc chậm hoàn thành BCTC kiểm toán và cam kết không để những rủi ro xảy ra trong việc đảm bảo thời hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2023.

Được biết, HĐQT POM thông qua việc tạm dừng triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Nansei. Theo đó, HĐQT POM thông qua việc tạm dừng triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược Nhật Bản. Đặc biệt việc tạm dừng kế hoạch này trước thềm ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Theo kế hoạch ban đầu, Pomina sẽ phát hành riêng lẻ hơn 70 triệu cổ phiếu (hơn 20% vốn điều lệ) cho hãng thép Nhật Bản với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động 700 tỷ đồng.

Bên cạnh phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Pomina cũng dự tính chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty TNHH Pomina 3, đồng thời vay vốn tại ngân hàng BIDV với hạn mức tín dụng hơn 699 tỷ đồng. Với số tiền thu về, Pomina sẽ khởi động lại lò cao và tái cấu trúc để tăng năng lực tài chính cho công ty và kỳ vọng phục hồi trong thời gian tới.

Mới đây, POM chốt danh sách đăng ký cuối cùng để dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm thông qua phương án tái cấu trúc công ty. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/2/2024. Tuy nhiên thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường chưa được công ty công bố.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất POM đã công bố, lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 của POM lỗ hơn 313 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 461 tỷ), luỹ kế lỗ gần 961 tỷ (cùng kỳ lỗ 1.168,4 tỷ đồng).