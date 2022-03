Sắp trình Quốc hội cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khoảng 45.000 tỷ

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn số 1791 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Với vị trí chiến lược, An Giang là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Để xây dựng kết cấu giao thông đường bộ, kết nối vùng được đồng bộ, phát triển giao thương hàng hóa các vùng kinh tế cũng như với nước bạn Campuchia, vì vậy, cử tri An Giang kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng 3 cây cầu, gồm cầu Thuận Giang nối liền giữa huyện Chợ Mới và Phú Tân (An Giang), cầu nối giữa thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) với Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp); cầu nối Long Xuyên qua cồn Mỹ Hòa Hưng.

Đồng thời, đẩy nhanh đầu tư tuyến cao tốc Sóc Trăng- Cần Thơ- Châu Đốc, sớm nâng cấp các tỉnh lộ 942, 954, 952 thành Quốc lộ.

Trả lời kiến nghị cử tri, thứ nhất, về đầu tư đầu tư xây dựng cầu Thuận Giang nối liền giữa huyện Chợ Mới và Phú Tân (An Giang), Bộ Giao thông vận tải cho biết, cầu Thuận Giang bắc qua sông Vàm Nao nằm trên tỉnh lộ ĐT.942 thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của UBND tỉnh An Giang.

Ngày 01/9/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1454 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, trong đó, có nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ ĐT.942, ĐT.954, ĐT.953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp và An Giang thành Quốc lộ 80B.

"Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ trong quyết định này chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện, đồng thời trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh về nội dung nêu trên theo thẩm quyền. Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ hai, về xây dựng cầu nối Long Xuyên qua cồn Mỹ Hòa Hưng, theo Quy hoạch giao thông đường bộ và đường thủy tỉnh An Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt, bến phà Ô Môi, kết nối đường Nguyễn Huệ B kéo dài thuộc TP. Long Xuyên với Cù Lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng là nơi sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại đây có Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được công nhận Di tích lịch sử năm 1984 và Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh việc xây dựng cầu nối Long Xuyên qua cồn Mỹ Hòa Hưng thay thế bến phà Ô Môi.

"Công trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi khi viếng thăm Khu di tích lịch sử và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của xã Mỹ Hòa Hưng nói riêng và TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang nói chung", Bộ Giao thông vận tải đánh giá.

Tuy nhiên, do công trình này thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư của UBND tỉnh An Giang, Bộ đề nghị UBND tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn của địa phương để triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Thông báo số 42 ngày 14/02, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì lấy ý kiến các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước để tiến hành thẩm định, dự kiến trình Quốc hội trong tháng 5/2022 để phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Trường hợp khó khăn về nguồn vốn đề nghị UBND tỉnh An Giang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ nguồn vốn để triển khai dự án.

Thứ ba, đối với việc xây dựng cầu nối giữa thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) với Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), bến phà Tân Châu - Hồng Ngự nằm trên Quốc lộ N1 nối hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Hiện nay, do nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phân bổ cho Bộ còn hạn hẹp nên việc nghiên cứu đầu tư cầu Tân Châu - Hồng Ngự, thay thế bến phà Tân Châu - Hồng Ngự) theo kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang chưa thể thực hiện được do chưa cân đối được nguồn vốn.

Bộ Giao thông vận tải cho biết thêm, trên địa bàn tỉnh An Giang, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải đang tập trung nguồn lực để đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Trần Đề).

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Cập nhật tiến độ triển khai đầu tư tuyến cao tốc này, Bộ Giao thông vận tải cho biết, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ có tờ trình số 1250 ngày 11/02 trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đầu tư theo hình thức đầu tư công.