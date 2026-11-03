Sau bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, DBT thông báo thay đổi Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HOSE) công bố thay đổi Kế toán trưởng và chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc bà Nguyễn Thùy Dung thôi giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 2/11 và ông Nguyễn Nhật Phi được bổ nhiệm thay thế với nhiệm kỳ một năm, kéo dài đến ngày 31/10/2027.
Trước đó, vào ngày 23/10, HĐQT DBT thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh (2002) - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/11, thay ông Nguyễn Khắc Hanh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Được biết bà Minh Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, từ ngày 3/7/2026.
Bên cạnh đó, DBT thông báo sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 16/11.
Theo đó, DBT dự kiến phát hành 1.537.708 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.
Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của DBT sẽ tăng từ gần 219,7 tỷ lên khoảng 235 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, DBT ghi nhận doanh thu quý 3/2026 đạt 219 tỷ (cùng kỳ đạt gần 177 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 594 triệu đồng).
DBT cho biết lợi nhuận sau thuế thu nhập quý 03/2026 đạt hơn 7,2 tỷ đồng - tăng hơn 6,6 tỷ đồng - tương ứng tăng 1.112,8% so với cùng kỳ năm 2025 do doanh thu quý 3/2026 tăng 20% so với cùng kỳ, góp phần làm lợi nhuận gộp tăng tương ứng 19% - tương đương 14,59 tỷ đồng, qua đó cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh trong kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DBT đạt 637 tỷ (cùng kỳ đạt 581 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 11 tỷ) đồng).
NTP thông báo chốt ngày 12/11 là ngày đăng ký cuối để cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua chủ trương chuyển đổi Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong thành Dự án Nhà ở thương mại tại khu đất số 2 An Đà, phường Gia Viên, Tp. Hải Phòng.
Tính đến ngày 30/9/2026, chi phí trồng cà phê của HAG tăng mạnh từ 1.762 tỷ đồng hồi cuối năm 2025 lên tới gần 3.920 tỷ đồng.
Sau khi 111,4 triệu cổ phiếu DVV chính thức giao dịch trên HOSE sáng 2/11, DatVietVAC dự kiến chi gần 279 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 25%...
Quý 3/2026, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.571 tỷ đồng, tăng 6% so với quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ và sau thuế đạt 217,5 tỷ.
Vimico công bố đã nhận được quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ để điều tra về tội "Nhận hối lộ", theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Ngành dầu khí Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mang tính cơ cấu. Nhiều mỏ chủ lực đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên sau nhiều thập kỷ khai thác. Vậy đâu là hướng đi để ngành dầu khí vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa tạo động lực tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên xanh?
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...