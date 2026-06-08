Eximbank tiếp tục cơ cấu nhân sự quản trị theo định hướng đã được cổ đông thông qua

Cụ thể: EIB cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Phạm Thị Huyền Trang cùng các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền - thành viên HĐQT. Như vậy, sau khi 4 thành viên xin từ nhiệm, HĐQT Eximbank còn một người là ông Ho Poh Wah.

Trong đơn từ nhiệm của 4 lãnh đạo trên được EIB công bố ngày 8/6 - trong đó, bà Phạm Thị Huyền Trang xin thôi giữ chức Thành viên độc lập HĐQT, nhưng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch đến ngày 24/7, thời điểm Eximbank tổ chức phiên họp bất thường. Còn 3 thành viên trên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Trước đó, ông Đào Hồng Châu xin thôi giữ chức Phó tổng giám đốc, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng xin từ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính từ ngày 1/6 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Eximbank. Còn ông Nguyễn Hướng Minh xin rời vị trí Phó tổng giám đốc từ ngày 15/7.

Trong các đơn từ nhiệm, cả ba lãnh đạo trên đều cho biết lý do là cá nhân và sẽ bàn giao đầy đủ để đảm bảo hoạt động ngân hàng không bị gián đoạn.

Eximbank cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long vào vị trí Giám đốc Khối Hành chính kiêm Phó tổng giám đốc ngân hàng.

Được biết EIB đã thông báo chốt ngày đăng ký cuối để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tới tại Hà Nội để họp bàn về công tác nhân sự HĐQT, BKS; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định (nếu có). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/6.

Trong bản cập nhất mới về EIB, trong thời gian tới, VCSC kỳ vọng EIB sẽ tận dụng sức mạnh từ cổ đông lớn GEX để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, cải thiện chất lượng tài sản, và gia tăng thu nhập ngoài lãi. Qua đó, VCSC kỳ vọng 2026 là năm tạo nền với lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số phục hồi 4% svck.

VCSC cho biết động có 04 lực chính đến từ: tăng trưởng tín dụng; Thu nhập dịch vụ khởi sắc nhờ hưởng lợi từ hệ sinh thái cổ đông lớn; Thu hẹp mảng mua nợ giúp hỗ trợ NIM và cuối cùng là chất lượng tài sản được củng cố. Ngược lại, áp lực ngắn hạn sẽ đến từ chi phí vốn tăng, và chi phí dự phòng & chi phí hoạt động vẫn ở mức cao.

Cũng theo VCSC thì EIB đang giao dịch ở mức P/B dự phóng 2026 khoảng 1,6 lần, cao hơn trung vị ngành. Thị giá

lịch sử cho thấy độ ổn định cao và đã hình thành vùng đệm vững quanh 21.000-22.000 đồng nhờ lực cầu tích lũy từ các cổ đông lớn.

Theo VCSC, động lực tăng giá đến từ kỳ vọng quá trình tái cơ cấu toàn diện của EIB. Bên cạnh đó, khả năng được đưa vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE khi Việt Nam nâng hạng cũng là yếu tố hỗ trợ quan trọng từ dòng vốn ngoại. VCSC cũng cho biết yếu tố hỗ trợ đối với EIB là kế hoạch tăng vốn. Tuy nhiên rủi ro đầu tư của EIB là quá trình tái cấu trúc diễn ra chậm/kém hiệu quả hơn dự kiến và rủi ro vĩ mô – lãi suất.