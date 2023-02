Sau một năm thành công, Thom Browne muốn tăng tốc ở châu Á

Bắt đầu đảm nhận vị trí chủ tịch từ ngày 1/1/2023, Thom Browne chia sẻ: “Thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn truyền tải là bất cứ ai cũng có cơ hội để trở thành nhà thiết kế nhưng cốt lõi của sự thành công này phải bắt đầu từ sự sáng tạo thuần túy. Với tư cách là nhà thiết kế, trách nhiệm của chúng tôi là giữ cho câu chuyện được kể theo một cách sáng tạo không khoan nhượng, hướng đến tất cả mọi người theo cách tích cực nhất. Nhiệm vụ của CFDA là hỗ trợ và khuyến khích những tài năng mới và những nhà thiết kế mới phát huy khả năng sáng tạo của họ để đạt được sự thành công với sự độc đáo và duy nhất”.

Thom Browne đã ba lần nhận được giải thưởng Nhà thiết kế trang phục nam của năm do CFDA vinh danh vào 2006, 2013 và 2016 - và cũng là người chiến thắng Á quân của Quỹ Thời trang CFDA/Vogue năm 2005. Giám đốc điều hành CFDA Steven Kolb chia sẻ: “Thom hiểu các bước cần thiết để xây dựng một doanh nghiệp thời trang Mỹ vừa thành công vừa được cộng đồng thời trang toàn cầu tôn trọng. Các thành viên của chúng tôi, ở mọi cấp độ của CFDA và toàn tổ chức sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những suy nghĩ, ý tưởng và kinh nghiệm của anh ấy”.

Ngay khi người đứng đầu vừa nắm giữ cương vị mới, thương hiệu quần áo cao cấp có trụ sở tại New York đã lập tức thể hiện tham vọng tăng tốc tại thị trường châu Á, với việc giành lại quyền kiểm soát các hoạt động của mình tại Hàn Quốc, nơi thương hiệu từng hiện diện trong quá khứ 12 năm thông qua quan hệ đối tác với Tập đoàn Samsung C&T Corp.

Hãng đã đạt được thỏa thuận với đối tác Hàn Quốc để thành lập một công ty mới, Thom Browne Korea, sẽ được kiểm soát hoàn toàn bởi thương hiệu. Từ ngày 1/7 tới, công ty mới sẽ trực tiếp điều hành mọi hoạt động của nhãn hiệu tại thị trường Hàn Quốc, với sự hỗ trợ bên ngoài từ Samsung trong việc phân phối và quản lý, công ty sẽ quản lý mạng lưới 17 cửa hàng thuộc sở hữu của Thom Browne tại quốc gia này.

Dòng nước hoa Thom Browne trước đó đã rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc.

Samsung C&T, bộ phận kinh doanh và xây dựng của Tập đoàn Samsung, là nhà phân phối độc quyền của Thom tại Hàn Quốc Browne trong 12 năm qua. “Hình thức của hợp đồng có thể đã thay đổi giữa Samsung C&T và Thom Browne, nhưng quan hệ đối tác của chúng tôi sẽ không thay đổi,” một đại diện của công ty Hàn Quốc cho biết.

Thom Browne đã mở cửa hàng đầu tiên ở hàn Quốc vào năm 2011, đặt ngay Cửa hàng bách hóa chính của Hyundai tại Seoul, và sau đó mở thêm 16 gian hàng khác tại các cửa hàng bách hóa của Hàn Quốc. Được biết, thương hiệu thời trang đã tăng trưởng doanh số hai con số mỗi năm tại đất nước kim chi. Mối quan hệ thân thiết của nhà thiết kế Thom Browne với Samsung cũng bắt đầu từ rất sớm. Năm 2020 đánh dấu màn hợp tác giữa thời trang và công nghệ khi Thom Browne và Samsung cùng nhau cho ra đời dòng smartphone Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold2 phiên bản đặc biệt.

“Cũng như cách tạo nên các bộ sưu tập, tôi thay đổi tỷ lệ những đường kẻ và màu sắc, tập trung tính cá nhân, yếu tố thẩm mỹ với thiết bị công nghệ vừa lạ vừa quen này”, Thom Browne nói. “Chung tinh thần phá vỡ chuẩn mực, tôi hy vọng các sản phẩm của Samsung giúp gia tăng sự hiện diện của màu xám đặc trưng và 4 đường kẻ sọc Thom Browne tại thị trường châu Á đầy tiềm năng”. Và quả thật, Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold2 phiên bản đặc biệt được bán hết trong vòng 2 tiếng tại Hàn Quốc, theo The Korea Herald.

“Làm việc với Thom là một quá trình đầy những thách thức hấp dẫn, chúng tôi có thể kết hợp cải tiến công nghệ từ Samsung với cảm hứng thẩm mỹ đặc trưng của Thom Browne”, đại diện Samsung chia sẻ. Trong khi đó, giám đốc điều hành thương hiệu thời trang Mỹ Rodrigo Bazan nhận xét trong một tuyên bố: "Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng mở rộng mạnh mẽ của doanh nghiệp mình tại thị trường Hàn Quốc và thỏa thuận sáng tạo này cung cấp một nền tảng vững chắc kết hợp hoàn hảo các thế mạnh tương ứng của chúng tôi".

Các ngôi sao Hàn Quốc cũng rất chăm chỉ diện các thiết kế của Thom Browne, nhờ đó tăng độ nhân diện thương hiệu ra toàn châu Á.

Thom Browne mới đây cũng vừa thắng kiện Adidas trong vụ cáo buộc sao chép mẫu đường kẻ sọc. Theo Reuters, hôm 12/1, bồi thẩm đoàn ở Manhattan cho biết Adidas đã không chứng minh được thương hiệu xa xỉ Thom Browne vi phạm quyền sử dụng họa tiết sọc đặc trưng của hãng thể thao Đức. Họ nhận thấy những họa tiết trên thiết kế của Thom Browne không có khả năng khiến người tiêu dùng nhầm lẫn với các sản phẩm của Adidas. Thom Browne cho biết ông hy vọng việc bảo vệ các thiết kế kẻ sọc của ông trên quần áo và phụ kiện thể thao sang trọng sẽ truyền cảm hứng cho những nhà thiết kế khác.

Thương hiệu Thom Browne được nhà thiết kế cùng tên sáng lập vào năm 2003. Nổi tiếng với các bộ vest cách tân, phá cách mang hơi thở thể thao, Thom Browne được coi là biểu tượng cho phong cách preppy - lối phục sức những tri thức giàu có, mang đến cho người mặc sự phá cách từ những điều giản đơn - theo Vogue. Vẫn là suit, nhưng với Thom Browne, những thử nghiệm về tỷ lệ, phối trộn màu sắc mang đến góc nhìn mới về loại trang phục vốn tuân theo nhiều quy tắc trong may và mặc.

Giờ đây nhắc đến suit người ta không thể không nhắc đến NTK Thom Browne như thể một bậc thầy của dòng menswear hiện đại.

Cũng nhờ sàn diễn của Thom Browne những năm 2000, thế giới lần đầu được chứng kiến cách màu xám đá cuội kết hợp hài hoà với xanh navy, đỏ và trắng. Không logo, không biểu tượng, lối phục sức thời thượng kiểu Mỹ mà Thom Browne mang đến cho ngành thời trang là một cuộc cách mạng, xoá bỏ định kiến về cách mặc suit, phối màu và kết hợp phụ kiện. “Thời trang của tôi dành cho bất cứ ai không ngại nói lên tuyên ngôn của chính mình”, Thom Browne chia sẻ.

Thương hiệu đã có một năm kinh doanh thành công khi đạt doanh thu 330 triệu euro vào năm 2022, tăng 25,3% so với năm 2021, đặc biệt là nhờ bán buôn, tăng 47,7% so với năm. Quý 4/2022, thương hiệu đạt 76 triệu euro, tăng 11,4%. Năm ngoái, các sản phẩm dành cho phụ nữ của hãng tăng trưởng hơn so với quần áo nam, trong khi dòng sản phẩm dành cho trẻ em tăng gần gấp đôi. Năm 2022, công ty mở thêm 11 cửa hàng, nâng tổng số 63 cửa hàng trên khắp thế giới. Doanh số bán lẻ năm 2022 của công ty ghi nhận mức tăng trưởng hai con số ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.