Sẽ trình Trung ương đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội vào tháng 3/2027

Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2/2027, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3 cùng năm...

Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, đã ký Quyết định 124/QĐ-BCĐCCTLBHXH ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo Kế hoạch, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, tổng thể Nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Dự thảo nội dung Đề án phải được hoàn thành trong tháng 8-9/2026.

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan được giao tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2018) đến nay. Trong đó, cần nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của Bộ, ngành.

Cụ thể, về chính sách tiền lương, nội dung đánh giá tập trung vào mức lương cơ sở, lương tối thiểu, bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý.

Bao gồm chính sách tiền lương đối với: Cán bộ, công chức, viên chức khu vực Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; cán bộ, các đại biểu Quốc hội, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội; cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước; lực lượng vũ trang.

Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức các ngành: Tòa án; kiểm sát; giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; văn hóa, thể thao và du lịch; nông nghiệp và môi trường; xây dựng; ngân hàng; kiểm toán; thanh tra; và chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp.

Kết quả đánh giá gửi về Bộ Nội vụ (thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, tập trung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội từ khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW đến nay; nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất kiến nghị cụ thể về đặc thù của Bộ, ngành gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Nội dung đánh giá tập trung vào chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, người lao động khu vực phi chính thức.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu). Quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (cơ chế tài chính, chi phí quản lý, đầu tư quỹ, chi ngân sách Nhà nước).

Cùng với đó, đánh giá việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm hưu trí bổ sung; trợ cấp hưu trí xã hội.

Ngoài ra, các đơn vị cũng được yêu cầu đánh giá tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động; kiến nghị, đề xuất điều chỉnh chính sách. Thực trạng và giải pháp cải cách chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới xây dựng bảo hiểm việc làm; thực trạng và giải pháp cải cách chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các bài học, kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Theo Kế hoạch, từ tháng 8-10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án. Tháng 1/2027 hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2/2027 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.