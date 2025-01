Số người thất nghiệp giảm 14 nghìn người

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 4 và năm 2024 của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi quý 4/2024 thấp hơn so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4/2024 khoảng 1,05 triệu người, giảm 5,7 nghìn người so với quý trước và giảm 14 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 4 là 2,22%, giảm 0,01 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,04 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới mức 3% (tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị quý 4 các năm giai đoạn 2022-2024 lần lượt là 2,68%; 2,72% và 2,37%).

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; tình hình xuất nhập khẩu và du lịch tiếp tục khởi sắc góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cả nước trong quý này.

Tính chung năm 2024, cả nước có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 9 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2024 là 2,24%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với năm trước.

Như vậy, tình hình thất nghiệp năm nay ở Việt Nam cải thiện hơn so với năm trước, tuy nhiên vẫn dao động quanh mức 2,2% như thời kỳ trước dịch Covid-19 xuất hiện.

Đáng chú ý, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo trong quý 4/2024 giảm, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24) tăng.

Theo báo cáo “Xu hướng việc làm toàn cầu cho thanh niên năm 2024” của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu năm 2023 là 13% và dự kiến sẽ giảm xuống mức 12,8% trong năm 2024 và 2025.

Tại Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi trong quý 4/2024 ở mức 7,96%, thấp hơn so với mức trung bình của toàn cầu, nhưng vẫn duy trì mức cao. So với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này tăng tương ứng là 0,23 điểm phần trăm và 0,34 điểm phần trăm.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,02%, cao hơn 1,61 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này giảm ở khu vực thành thị (giảm 1,19 điểm phần trăm) và tăng ở khu vực nông thôn (tăng 1,11 điểm phần trăm).

Cũng trong báo cáo “Cập nhật triển vọng việc làm và xã hội thế giới: Tháng 9 năm 2024”, ILO cho biết tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia giáo dục hoặc đào tạo (NEET) trên toàn cầu giảm nhẹ kể từ năm 2015, từ 21,3% xuống còn 20,4% vào năm 2024.

Ước tính NEET cũng cho thấy sự bất bình đẳng giới vẫn đáng kể: tỷ lệ NEET của thanh niên nữ toàn cầu là 28,2%, gấp hơn 2 lần so với thanh niên nam (13,1%).

Tại Việt Nam, trong quý 4/2024, có khoảng 1,3 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 10% tổng số thanh niên), giảm 110,4 nghìn người so với quý trước và giảm 202,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị, 11,6% so với 7,4% và ở nữ thanh niên cao hơn so với nam thanh niên, 11,4% so với 8,6%.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và tỷ lệ NEET ở Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh tình trạng khó khăn khi tìm kiếm việc làm của thanh niên.

Vì vậy, Tổng cục Thống kê cho rằng việc định hướng và phân luồng thanh niên cần được chú trọng và triển khai hiệu quả hơn, đồng thời cần tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Điều này sẽ giúp sinh viên sau khi ra trường có nhiều cơ hội làm đúng ngành, đúng nghề, từ đó tối ưu hóa nguồn nhân lực và góp phần quan trọng vào việc cân bằng cung - cầu lao động.