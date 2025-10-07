$B = Tỷ USD

Từ đồ thị có thể thấy, Toyota - với các thương hiệu con gồm Toyota, Lexus, Hino và Daihatsu - và Volkswagen với các thương hiệu con là Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Bugatti... có doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ USD. Mỗi công ty này đều sở hữu doanh thu lớn hơn hoặc ngang ngửa nhiều nhóm nhà sản xuất ô tô khác cộng lại.

Ví dụ, doanh thu của Toyota bằng tổng doanh thu của BMW, Mercedes‑Benz và Ferrari cộng lại. Còn doanh thu của Volkswagen cao hơn tổng doanh thu của Ford, General Motors và Rivian.