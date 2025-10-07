VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đức Anh

07/10/2025, 15:24

$B = Tỷ USD
$B = Tỷ USD

Từ đồ thị có thể thấy, Toyota - với các thương hiệu con gồm Toyota, Lexus, Hino và Daihatsu - và Volkswagen với các thương hiệu con là Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Bugatti... có doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ USD. Mỗi công ty này đều sở hữu doanh thu lớn hơn hoặc ngang ngửa nhiều nhóm nhà sản xuất ô tô khác cộng lại.

Ví dụ, doanh thu của Toyota bằng tổng doanh thu của BMW,  Mercedes‑Benz và Ferrari cộng lại. Còn doanh thu của Volkswagen cao hơn tổng doanh thu của Ford, General Motors và Rivian.

Xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc tăng mạnh

14:35, 30/09/2025

Xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc tăng mạnh

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

18:13, 11/09/2025

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

So sánh giá ô tô điện và ô tô xăng tại một số quốc gia

14:43, 25/08/2025

So sánh giá ô tô điện và ô tô xăng tại một số quốc gia

BMW doanh thu ô tô Ford Lexus thế giới thương hiệu ô tô Toyota Volkswagen
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy