Xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc tăng mạnh

Từ một khu đất từng là công viên giải trí bên bờ biển của Hàn Quốc, hàng chục nghìn chiếc ô tô đang được kiểm tra để chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài. Công nhân tại đây đang liên tục đưa ô tô lên container để vận chuyển tới một điểm trung chuyển tại trung tâm xuất khẩu ô tô cũ lớn nhất tại Hàn Quốc ở Incheon, phía Tây thủ đô Seoul.

“Thật xấu hổ khi chúng tôi tự nhận mình doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng chủ lực. Nhưng ngành này vẫn đang tăng trưởng mạnh, nên tôi nghĩ chúng tôi đang đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước”, ông Kevin Seol, một thương nhân xuất khẩu khoảng 100 xe cũ mỗi tháng, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc sang Mỹ đã giảm sâu 6 tháng liên tiếp kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế quan 25% với mặt hàng này. Tuy nhiên, xuất khẩu ô tô toàn cầu của nước này vẫn tăng trong ba tháng liên tiếp, nhờ xuất khẩu ô tô cũ tăng kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Hàn Quốc, ô tô cũ chiếm khoảng 25% tổng số lượng ô tô xuất khẩu và chiếm 13% kim ngạch xuất khẩu ô tô của nước này.

Trong tháng 8, Hàn Quốc đạt kim ngạch xuất khẩu ô tô 5,5 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và là kim ngạch tháng cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ô tô cũ tăng 35% lên 711,5 triệu USD - theo Viện nghiên cứu phân phối ô tô cũ Hàn Quốc.

Theo các chuyên gia, tăng trưởng xuất khẩu ô tô cũ chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng Nga và Trung Đông với ô tô Hyundai và Kia đã qua sử dụng, cũng như sự suy yếu của đồng won.

“Xuất khẩu sang Mỹ chiếm tỷ trọng không lớn trong hoạt động của chúng tôi. Nhu cầu từ các quốc gia khác rất lớn, do đó thuế quan Mỹ không ảnh hưởng nhiều tới chúng tôi”, ông Seol cho biết.

Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc đã tăng 72% lên 3,9 tỷ USD với 437.151 xe, đạt kỷ lục về cả số lượng lẫn giá trị xuất khẩu. Các thị trường chính là Trung Đông, Trung Á và Nga.

Tại các thị trường này, ô tô "secondhand" Hàn Quốc có sức hấp dẫn hơn so với ô tô cũ từ các quốc gia đối thủ như Nhật Bản bởi được thiết kế để lái bên phải đường, thay vì để lái bên trái đường như ô tô Nhật.

Tại Mỹ, thị trường xuất khẩu ô tô mới lớn nhất của Hàn Quốc, hoạt động xuất khẩu của các hãng xe Hàn đang bị ảnh hưởng lớn bởi thuế quan 25% của chính quyền ông Trump. Trong khi Nhật Bản và châu Âu được giảm thuế quan ô tô còn 15%, Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình đàm phán.

“Thuế quan Mỹ tác động lớn tiêu cực tới thị trường ô tô mới, nhưng cũng khiến nhu cầu và giá ô tô đã qua sử dụng tăng lên. Khi thuế quan của Mỹ với ô tô mới tăng lên, giá ô tô mới tăng lên. Điều này khiến giá ô tô toàn cầu tăng lên và kéo theo cả giá ô tô cũ”, ông Shin Hyun-do, giám đốc Viện nghiên cứu phân phối ô tô cũ Hàn Quốc, cho biết.

Theo ông Shin, trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu ô tô cũ của Hàn Quốc nhiều hơn xuất khẩu ô tô mới sang Trung Đông. Riêng tại Nga, mức tăng bình quân hàng tháng là 40%. Nhu cầu ô tô cũ tại Nga tăng mạnh kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra đầu năm 2022.

Phản ứng với cuộc chiến của Moscow tại Ukraine, năm 2023, Nhật Bản ra lệnh cấm bán ô tô cũ trực tiếp cho Nga. Năm 2024, Hàn Quốc cũng ban hành quy định hạn chế, nhưng chỉ với xe mới hoặc xe cũ có động cơ từ 2.000 cc trở lên như SUV cỡ lớn. Ngoài ra, ô tô cũ Hàn Quốc cũng được bán sang Nga qua một số nước Trung Á.

Các chuyên gia dự báo xuất khẩu ô tô đã qua sử dụng của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay, về cả số lượng và giá trị. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng này có thể bị hạn chế do cơ sở hạ tầng yếu kém tại các trung tâm xuất khẩu, bao gồm cả trung tâm ở Incheon.

Hồi tháng 4, nghị sĩ Heo Jong-sik của Đảng Dân chủ Hàn Quốc đề xuất một dự luật nhằm thiết lập một hệ thống đăng ký cho các nhà xuất khẩu ô tô cũ, đồng thời phát triển các khu phức hợp chuyên dụng dành cho ô tô cũ.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, xuất khẩu ô tô cũ và mỹ phẩm là hai ngành xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất về giá trị của các công ty vừa và nhỏ nước này trong nửa đầu năm 2025.

“Vì tô cũ đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, Chính phủ cần có chính sách để quản lý và thúc đẩy sự phát triển của ngành này”, ông Heo khuyến nghị.