Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

Bình Minh

11/09/2025, 18:13

Mexico đang có kế hoạch áp thuế quan 50% lên ô tô nhập khẩu vào Trung Quốc nhằm bảo toàn thỏa thuận tự do mậu dịch với Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Một động thái như vậy có thể gây tổn thất nặng nề cho các hãng xe Trung Quốc bởi Mexico là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của nước này.

Theo tờ báo Financial Times, Washington đã gây áp lực lớn đối với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhằm buộc nước này phải ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở Mexico. Nhập khẩu hàng hóa và vốn đầu tư của Trung Quốc vào Mexico đã liên tục tăng trong suốt nhiều năm qua, mang lại cho Bắc Kinh ảnh hưởng không nhỏ ở nền kinh tế thuộc khu vực địa lý Bắc Mỹ này.

Việc Mexico tăng thuế quan đối với ô tô Trung Quốc nằm trong một dự thảo luật thuế quan mới được trình lên Quốc hội Mexico. Dự luật này bao trùm gần 1.400 sản phẩm từ hàng dệt may tới thép nhập khẩu từ các nước không có thỏa thuận thương mại với Mexico. Tuy nhiên, ô tô Trung Quốc là mặt hàng bị đánh thuế cao nhất trong dự luật - theo nhà kinh tế trưởng Gabriela Siller của ngân hàng Banco Base.

Mức thuế quan 50% đối với ô tô Trung Quốc - cao hơn gấp đôi so với mức 15-20% hiện nay - cũng là mức tối đa theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), theo giới chuyên gia. Điều này cho thấy Mexico đặt ưu tiên cao việc giải quyết các mối quan ngại của Trung Quốc.

Mexico hiện là nước nhập khẩu nhiều ô tô Trung Quốc nhất - theo dữ liệu từ công ty tư vấn Automobility ở Thượng Hải - dẫn trước các thị trường Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nga trong nửa đầu năm nay. Mexico cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và là một trong những nước dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Từ khi lên cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã gây sức ép đối với Mexico trong nhiều vấn đề, từ thương mại, an ninh tới nhập cư.

Thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ giữa Mỹ, Mexico và Canada, thường gọi là USMCA, tạo thành một khối thương mại gồm 500 triệu dân và chiếm 30% tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu. Thỏa thuận này mang lại cho Mexico quyền tiếp cận được ưu tiên với thị trường Mỹ. Khoảng 90% hàng xuất khẩu của Mexico vào Mỹ được miễn thuế quan, và đây là một lợi thế cạnh tranh và Tổng thống Sheinbaum quyết tâm bảo vệ.

Thỏa thuận USMCA sẽ được rà soát lại vào năm tới và một trong những điểm bị Mỹ phàn nàn nhiều nhất trong thỏa thuận này là việc Washington cho rằng Trung Quốc dùng Mexico làm “cửa sau” để tuồn hàng hóa vào Mỹ với mục đích tránh thuế quan.

Phát biểu trên sóng phát thanh Mexico ngày 10/9, cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế nước này Juan Carlos Baker nhận xét rằng việc Mexico xem xét đánh thuế cao hơn đối với ô tô Trung Quốc là một tín hiệu cho thấy chính sách thương mại của chính quyền Sheinbaum có thể không còn ưu tiên nguồn đầu vào giá rẻ cho các nhà sản xuất trong nước.

Nhưng dù đặt mối quan hệ với Washington vào vị trí ưu tiên, Mexico đến nay vẫn cẩn trọng để không xa lánh hoàn toàn Bắc Kinh. Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Brazil vào năm ngoái, bà Sheinbaum đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu ngày 10/9, bà gọi thuế quan đối với ô tô Trung Quốc là một phần trong kế hoạch lớn hơn mang tên “Kế hoạch Mexico” nhằm giảm hàng nhập khẩu và tăng sản xuất hàng hóa trong nước.

“Mục đích ở đây là gì? Đó là thúc đẩy nền sản xuất trong nước”, bà Tổng thống nói.

Theo chuyên gia Siller, dự luật tăng thuế quan của Mexico sẽ giúp tăng thu ngân sách cho Chính phủ nước này và làm hài lòng ông Trump. Tuy nhiên, việc tăng thuế quan đó cũng sẽ đẩy giá cả ở Mexico lên. “Dĩ nhiên, mọi thứ đều có giá, và cái giá của việc này là chi phí cao hơn và áp lực lạm phát lớn hơn”, bà Siller nói với Financial Times.

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

10:13, 08/09/2025

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Phái đoàn thương mại Canada ra về tay trắng dù đã nhượng bộ Mỹ

08:35, 29/08/2025

Phái đoàn thương mại Canada ra về tay trắng dù đã nhượng bộ Mỹ

Financial Times: Tổng thống Trump kêu gọi EU áp thuế quan 100% lên Nga và Ấn Độ

08:52, 10/09/2025

Financial Times: Tổng thống Trump kêu gọi EU áp thuế quan 100% lên Nga và Ấn Độ

Từ khóa:

Mỹ ô tô trung quốc thuế quan Trung Quốc

Đọc thêm

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Báo cáo CPI sắp công bố của Mỹ có thể chi phối đường đi lãi suất Fed

Giới đầu tư toàn cầu sẽ có một cái nhìn rõ hơn về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vào ngày thứ Năm (11/9), khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8...

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng tăng trong lúc đợi báo cáo CPI Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua nhẹ

Giá vàng thế giới tăng phiên đêm qua và sáng nay (11/9) trong bối cành nhà đầu tư trên toàn cầu chờ báo cáo lạm phát tiếp theo của Mỹ để định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng

“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng

Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư...

S&P 500 cao nhất mọi thời đại sau báo cáo PPI, giá dầu giữ đà tăng

S&P 500 cao nhất mọi thời đại sau báo cáo PPI, giá dầu giữ đà tăng

Phiên ngày thứ Tư chứng kiến sự hưng phấn của nhà đầu tư tăng cao vào buổi sáng, sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) giảm 0,1% trong tháng 8 so với tháng 7...

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

“Ở một góc độ nào đó, tôi thấy châu Âu đang bị cholesterol cao. Vấn đề tích tụ theo thời gian", một học giả nhận xét...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

PVD dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

Doanh nghiệp niêm yết

2

Điểm danh bốn nhóm ngành hấp dẫn khi thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

3

Chủ tịch TVC đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Đề xuất giảm gánh nặng tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Tài chính

5

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: