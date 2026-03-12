Số trẻ em sinh ra tại Nhật Bản thấp kỷ lục trong gần 130 năm

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện tỷ suất sinh của Nhật Bản trong 60 năm qua.

Nhật Bản ghi nhận 705.809 trẻ chào đời trong năm 2025, mức thấp nhất theo năm kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1899. Con số này giảm 2,1% so với năm 2024.

Với dân số Nhật Bản khoảng 124 triệu người, con số 705.809 tương đương khoảng 5,7 trẻ trên mỗi 1.000 dân. Con số này giảm từ khoảng 19 trẻ trên mỗi 1.000 dân vào đầu thập niên 1970.

Mức giảm mạnh nhất theo năm xảy ra vào năm 1966, tức năm Bính Ngọ, khi nhiều cặp vợ chồng ở Nhật trì hoãn sinh con vì quan niệm mê tín.

Xu hướng đi xuống kéo dài cho thấy bài toán dân số của Nhật ngày càng nghiêm trọng, khi số trẻ chào đời ngày càng ít đi và dân số già hóa nhanh. Điều này có thể tiếp tục gây sức ép lên lực lượng lao động, hệ thống an sinh xã hội và triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế nước này.