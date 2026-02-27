Tỷ giá đồng yên giằng co giữa những tín hiệu trái chiều từ Nhật Bản

Tuần này, đồng yên đương đầu áp lực giảm từ lập trường chính sách nới lỏng của Thủ tướng Sanae Takaichi, song cũng được hỗ trợ bởi tín hiệu tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)...

Đồng yên Nhật hồi phục trong phiên ngày thứ Năm (26/2) và sáng nay (27/2), thoát khỏi mức đáy của 2 tuần thiết lập vào hôm thứ Tư. Tuần này, đồng yên đương đầu áp lực giảm từ lập trường chính sách nới lỏng của Thủ tướng Sanae Takaichi, song cũng được hỗ trợ bởi tín hiệu tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Đầu giờ phiên sáng nay tại thị trường châu Á, đồng yên giao dịch quanh ngưỡng 155,8 yên đổi 1 USD. Hôm thứ Tư, đồng yên giảm xuống mức 156,82 yên đổi 1 USD, thấp nhất kể từ trung tuần tháng 2.

Sự phục hồi này của đồng yên bắt đầu vào ngày thứ Năm, sau khi Thống đốc BOJ Kazuo Ueda nói rằng quyết định có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 3 và tháng 4 hay không sẽ được đưa ra dựa trên các số liệu kinh tế. Ông nói rằng BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu Nhật Bản đạt được các dự báo về tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Trước đó, đồng yên đương đầu áp lực giảm giá từ hôm thứ Ba sau khi có tin Thủ tướng Takaichi bày tỏ sự thận trọng với việc tiếp tục tăng lãi suất khi bà có cuộc gặp với ông Ueda vào tuần trước.

Ngoài ra, áp lực mất giá đối với đồng yên còn đến từ việc Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm vào hội đồng chính sách tiền tệ BOJ hai học giả được coi là ủng hộ mạnh mẽ các chính sách kích thích kinh tế. Động thái bổ nhiệm này làm gia tăng mối lo ngại rằng tiến độ tăng lãi suất của BOJ có thể chậm lại.

Trước đó, bà Takaichi đã có những động thái bổ nhiệm nhân sự tương tự vào nhiều cơ quan khác nhau, với những người được bổ nhiệm được coi là những nhân vật có chủ trương tăng phát, muốn nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ để kích thích tăng trưởng kinh tế, ngay cả khi những chính sách đó đồng nghĩa lạm phát và nợ nần.

Đồng yên đã sụt giá gần 0,4% trong phiên ngày thứ Tư, trước khi phục hồi hơn 0,1% trong phiên ngày thứ Năm.

Hồi giữa tháng 1, đồng yên giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng, với 159,45 yên đổi 1 USD, do những lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách của bà Takaichi. Sau đó, đồng tiền này dần phục hồi do kỳ vọng rằng BOJ sẽ tăng lãi suất để chống lại xu hướng leo thang của lạm phát.

“Nếu phân tích kỹ, có thể thấy xu hướng thoát khỏi giảm phát đang diễn ra ở Nhật Bản, và điều đó sẽ đặt ra áp lực tăng đối với lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm và cả tỷ giá đồng yên. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng đồng yên còn dư địa để tăng giá”, chiến lược gia Angelo Kourkafas của công ty Edward Jones nhận định với hãng tin Reuters.

Tỷ giá đồng USD giằng co nhẹ trong tuần này, trong lúc nhà đầu tư chờ đánh giá tác động từ những biến động gần đây trong chính sách thuế quan của Mỹ.

“Chính sách của Mỹ vẫn đang biến động… Cùng với đó, nền kinh tế Mỹ vẫn vững và có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng trên xu hướng… Bởi vậy, tỷ giá đồng USD có thể sẽ giằng co giữa giảm và tăng trong năm nay”, ông Kourkafas nói.

Theo dự báo của giới phân tích, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất cho tới ít nhất tháng 6 năm nay. Trong những ngày gần đây, một số quan chức Fed đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc lạm phát ở Mỹ vẫn còn cao hơn so với mục tiêu và giảm chậm.

Trong khi đó, các nhà phân tích của công ty TD Securities dự báo đồng USD có khả năng giảm giá trong những quý tới do địa vị kênh đầu tư an toàn của bạc xanh đã ít nhiều lung lay và việc các nhà đầu tư tiếp tục phòng hộ tỷ giá cho các giao dịch tài sản Mỹ.

“Kinh tế Mỹ có thể không vững như kỳ vọng, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn vững, chưa kể lãi suất ở Mỹ còn giảm… Tất cả đều có lợi cho các tài sản rủi ro và không có lợi cho đồng USD”, một báo cáo của TD Securities nhận định.

Chiến lược gia David Chao của công ty Invesco nhận định “BOJ đang phải giữ một thế cân bằng rất mong manh”, nhưng dự báo BOJ sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay. Do vậy, “đồng yên có thể sẽ là một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất” năm 2026 - ông nói thêm.

Ngoài ra, các nhà phân tích của công ty BofA Securities nhận định nếu Nhật Bản để cho đồng yên trượt giá một cách mất kiểm soát, điều đó sẽ đặt ra những rủi ro chính trị và việc can thiệp để bảo vệ tỷ giá sẽ không đủ. “Bởi vậy, khó có chuyện BOJ sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất”, một báo cáo của công ty này viết.

Phát biểu ngày thứ Năm, ông Hajime Takata - một thành viên theo trường phái cứng rắn trong hội đồng chính sách tiền tệ của BOJ - nói rằng BOJ phải tập trung vào rủi ro lạm phát vượt mục tiêu, kêu gọi tăng dần lãi suất.