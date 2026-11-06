"Soi" phiên mua ròng hiếm hoi của khối ngoại cuối tuần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11/2026, chỉ số VN-Index giảm 0,88%, đóng cửa ở mức 1.725,36 điểm. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.187,6 tỷ đồng, tăng 9,2% và chiếm 80,4% tổng giá trị giao dịch.
Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 20.497,5 tỷ đồng, tăng 16,4% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 16.494,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với phiên liền trước, tăng 12,1% so với trung bình 5 phiên và tăng 19,8% so với trung bình 20 phiên.
Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm điểm, với 212 mã giảm và 101 mã tăng. Xét riêng các cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên trên 50.000 cổ phiếu/phiên, độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía giảm điểm, với tỷ lệ số cổ phiếu tăng giá/giảm giá đạt 0,36 lần.
Xét về mức độ ảnh hưởng, nhóm Vingroup (VIC, VHM), nhóm ngân hàng (VCB, TCB, LPB), cùng MCH, FPT và GVR là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, lấy đi hơn 12 điểm. Ở chiều ngược lại, MSN, CTG, VPL, STB, VPB và VND đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.
Xét theo ngành, thị trường điều chỉnh trên diện rộng, ngoại trừ các nhóm chứng khoán, điện và bia. Thanh khoản tăng đáng chú ý tại các nhóm bất động sản, chứng khoán, thực phẩm và công nghệ thông tin; giảm ở bán lẻ và hàng cá nhân, trong khi gần như đi ngang ở nhóm ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 435,3 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 170,2 tỷ đồng.
Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm dịch vụ tài chính và bất động sản. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VND, VIX, MSN, VIC, VNM, DXG, SSI, TCH, NVL và GEX.
Ở chiều bán ròng khớp lệnh, áp lực tập trung tại nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm FPT, VCB, MBB, MCH, BSR, MSB, PVD, HPG và VPL.
Khối tự doanh mua ròng 228,4 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 405,0 tỷ đồng.
Xét theo giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 9/18 ngành. Ngân hàng và thực phẩm, đồ uống là hai nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm TPB, VPB, MSN, SSI, CTG, KDH, HPG, MBB, VHM và MWG.
Ở chiều bán ròng, nhóm du lịch và giải trí chịu áp lực lớn nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm VIC, STB, HDB, ACB, VCI, LPB, MCH, SHB, VJC và SSB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.002,6 tỷ đồng, tăng 64,2% và chiếm 19,5% tổng giá trị giao dịch.
Trong phiên, các giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tập trung tại SSB, LPB và GEX, chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, MWG ghi nhận giao dịch tự doanh bán thỏa thuận trị giá 195,8 tỷ đồng; KDH ghi nhận giao dịch nhà đầu tư nước ngoài mua thỏa thuận từ nhà đầu tư trong nước với giá trị 179,4 tỷ đồng.
Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm chứng khoán, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, thép, công nghệ thông tin, xây dựng, kho bãi, điện và hóa chất. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm ngân hàng, thiết bị điện, bán lẻ, dầu khí, thiết bị, du lịch và giải trí, hàng cá nhân và vật liệu xây dựng.
Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (VNMID), trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và vốn hóa nhỏ (VNSML).
Theo thống kê, nhịp hồi phục sau tháng 11 thường kéo dài hơn so với nhịp hồi phục trong tháng 8, với VN-Index tăng bình quân khoảng 19,0% từ đáy tháng 11 đến vùng đỉnh trong quý I năm tiếp theo, tính trên bốn năm gần nhất.
Giao dịch đã sôi động hơn và bên mua chủ động hơn trong nhóm VN30 phiên chiều nay. Đáng tiếc dòng tiền vào vẫn kém khiến biên độ phục hồi chưa đủ để cải thiện rõ nét trên chỉ số. VN-Index đóng cửa vẫn giảm 0,88% (-15,37 điểm) và thất bại trước ngưỡng trung bình 20 phiên.
Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31/10/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đạt 14.331.814 tài khoản, tăng 252.159 tài khoản so với cuối tháng 9/2026.
Áp lực bán tháo dữ dội trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã “nhấn chìm” chứng khoán châu Á sáng nay và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thanh khoản đang tăng mạnh cho thấy nỗ lực bắt đáy đã xuất hiện, nhưng chưa thể đảo ngược tình thế. Khối ngoại cũng mua ròng nhẹ 118 tỷ sau 12 phiên sáng bán ròng liên tục.
DNSE Future Tech Summit 2026, sự kiện công nghệ thường niên ngành chứng khoán sẽ trở lại vào ngày 20/11 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ các chuyên gia, diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, mang đến góc nhìn chuyên sâu về thị trường và xu hướng ứng dụng AI tối ưu chiến lược đầu tư.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
Hai gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...