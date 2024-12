Sơn Seamaster - Thương hiệu của chất lượng

Trong năm thập kỷ qua, Sơn Seamaster đã cung cấp các loại sơn và chất phủ tuyệt vời, thân thiện với môi trường, VOC thấp, không chì, crom và thủy ngân, tuyệt đối an toàn cho cả gia đình và trẻ em.

Sơn Seamaster chuyên sản xuất và cung cấp các dòng sản phẩm đa dạng và được phân bố rộng rãi trên hơn 40 quốc gia tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Sơn Seamaster thực hiện việc nghiên cứu & phát triển, công nghệ sản xuất sáng tạo, dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp và mở rộng hệ thống sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Sơn Seamaster cũng là công ty đầu tiên tại Singapore được công nhận ISO 9002 về chất lượng sản xuất cũng như cho cơ sở hạ tầng. Nhiều sản phẩm của Sơn Seamaster được công nhận bởi các tiêu chuẩn PSB (của Singapore). Ngoài ra, Seamaster cũng đạt được chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2015 và chứng nhận môi trường ISO 14001: 2015.

Hiện tại, Sơn Seamaster đã xây dựng hệ thống nhà phân phối phủ kín toàn bộ các tỉnh thành của Việt Nam. Nhiều công trình lớn đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm sơn Seamaster như Marina Bay Sands Resort (Singapore), Khu đô thị SUNCASA của VSIP, Khu đô thị Ecolake của SETIA (BECAMEX), Khu đô thị Nam Long Cần Thơ của Nam Long, Ciputra (Hà Nội), Ecolakes Mỹ Phước, The Villas Oasis, The Canary (Bình Dương), Riviera Cove Villas, The Estella, Đại học Quốc tế RMIT, Kumho Asiana Plaza, Mulberry Lane (Hà Nội)….

Các dòng sản phẩm chính của Sơn Seamaster là: Sơn kiến trúc; Sơn trang trí; Sơn công nghiệp; Sơn hiệu ứng đặc biệt.

Sơn Seamaster liên tục cải tiến quy trình sản xuất cùng với đội ngũ quản lý và giám sát có kinh nghiệm, chúng tôi tạo ra các sản phẩm sơn chất lượng, đưa sắc màu đến với thế giới.

* Thông tin liên hệ:



Công ty TNHH Sơn Seamaster Việt Nam

16 Đại Lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

Tel: (0274) 3756118

Email: spvhq@seamasterpaint.com

Web: www.seamasterpaint.com.vn

Facebook: www.facebook.com/seamasterpaint.com.vn