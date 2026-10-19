Sức khỏe kinh tế Mỹ có thể chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng đã giảm trong tuần vừa rồi - dù cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều giảm - cho thấy áp lực lạm phát còn lớn do xung đột kéo dài ở Vùng Vịnh và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn đang đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Giới phân tích nhận định trong tuần này, các số liệu thống kê kinh tế Mỹ có thể chi phối triển vọng lãi suất Fed, qua đó tác động tới giá vàng.

Mới mở cửa sáng nay (19/10) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc đều tăng so với đóng cửa phiên Mỹ hôm thứ Sáu.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,3%, giao dịch ở mức 4.179 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,6%, giao dịch ở mức 57,4 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng, tăng 0,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Trong tuần này, không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ được công bố, nhưng các báo cáo về thị trường nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) và tâm lý người tiêu dùng đều mang tới những dữ liệu quan trọng về sức bền của nền kinh tế và áp lực lạm phát. Tầm quan trọng của các báo cáo này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu đây là những số liệu yếu hơn so với dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới sẽ tiếp tục giảm hoặc giữ ở mức thấp, có lợi cho giá vàng. Ngược lại, nếu những số liệu này nóng hơn so với kỳ vọng, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tới sẽ tăng lên, giá vàng có thể chịu áp lực giảm mạnh hơn.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng chỉ 16% Fed đưa ra một quyết định tăng lãi suất vào ngày thứ Tư tuần tới. Trong khi đó, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang gần mức 92%.

Tuy nhiên, triển vọng lãi suất Fed cuộc họp tháng 10 chỉ là một trong những yếu tố chi phối giá vàng hiện nay. Nhà đầu tư còn nhìn về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và năm 2027, tình hình nợ công của các chính phủ trên thế giới, biến động lợi suất trái phiếu chính phủ và tỷ giá đồng USD.

Với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, giá dầu neo cao trên mốc 100 USD/thùng, áp lực lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ dai dẳng, đồng nghĩa các ngân hàng trung ương bao gồm Fed chưa thể dừng việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại đây.

Nhưng mặt khác, nợ công và thâm hụt ngân sách khổng lồ của các nền kinh tế lớn cũng cho thấy những rủi ro của việc tăng lãi suất, tức là dư địa để Fed và các ngân hàng trung ương lớn khác tăng lãi suất có thể không lớn. Số liệu do Chính phủ Mỹ công bố tuần vừa rồi cho thấy thâm hụt ngân sách liên bang đã lên tới gần 2 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9/2026, một con số kỷ lục.

Chưa kể, nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng không phải vì kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực mà bởi nợ công của Mỹ tăng, đồng USD khó có thể duy trì một xu hướng tăng giá kéo dài.

Như vậy, có thể cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu sự tác động của những yếu tố trái chiều, gồm áp lực giảm từ môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn và sự hỗ trợ từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro do nợ nần toàn cầu, mà các yếu tố này cũng hoàn toàn bất định và khó đoán.

Trong cuộc khảo sát chuyên gia hàng tuần của trang Kitco News về triển vọng giá vàng tuần kế tiếp, đa số các ý kiến cho thấy sự phân vân hoặc bi quan về triển vọng giá vàng trong tuần này.

“Tôi trung lập về giá vàng tuần tới. Vàng có vẻ đang bị ghìm quanh ngưỡng giá 4.200 USD/oz, mà trong tuần tới lại không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ được công bố”, chiến lược gia trưởng Colin Cieszynski của công ty SIA Wealth Management nhận định.

Chủ tịch Adrian Day của công ty Adrian Day Assent Management cũng dự báo giá vàng đi ngang trong tuần này, nhưng cho rằng giá vàng sẽ sớm bứt phá.

“Sức chống chịu của vàng trước đà tăng của lợi suất trái phiếu, cùng với sự vững vàng tương đối của đồng USD và giá dầu, là một tín hiệu đáng chú ý. Vàng đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ ở các mức giá thấp, vì vậy việc kim loại quý này bứt phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, một yếu tố có khả năng đóng vai trò chất xúc tác chính là khi cuộc chiến ở Vùng Vịnh kết thúc - sự kiện sẽ khiến đồng USD và giá dầu cùng giảm, từ đó làm giảm bớt áp lực lạm phát cũng như kỳ vọng về việc tăng lãi suất”, ông Day nhận định.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty StoneX Bullion vẫn nghi ngờ về việc liệu giá vàng đã chạm đáy hay chưa.

“Đúng là đồng USD đã hạ nhiệt đôi chút và sự đảo chiều sang giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đang góp phần hỗ trợ giá vàng. Nhưng tôi vẫn chưa tin là giai đoạn điều chỉnh đã kết thúc. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn giữ quan điểm hơi tiêu cực về vàng trong ngắn hạn, mặc dù về dài hạn, tôi vẫn rất lạc quan đối với vàng, và đặc biệt là bạc”, ông nhận định.

Đầu giờ sáng nay, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.670 đồng (mua vào) và 26.080 đồng (bán ra), không thay đổi so với cuối tuần.