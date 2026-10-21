Tăng cường hợp tác Việt Nam - Malaysia trong cung ứng LNG, bảo đảm an ninh năng lượng

Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia cam kết hợp tác với Việt Nam trong cung ứng LNG dài hạn, đồng thời mở rộng hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí, phát triển năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định với chi phí hợp lý...

Kho cảng LNG của PV GAS tại Thị Vải - Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: PV GAS

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 20/10/2026, ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện Petronas tại Việt Nam, cho biết nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, khu vực ASEAN dự kiến chiếm 20% mức tăng trưởng nhu cầu năng lượng toàn cầu đến năm 2035.

Bối cảnh này đòi hỏi sự hợp tác giữa các chính phủ và doanh nghiệp trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng, đồng thời bảo đảm tính bền vững và chi phí hợp lý.

Theo ông Aimy, Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, kéo theo nhu cầu khí đốt được dự báo tăng mạnh trong những thập kỷ tới, trong khi nguồn cung trong nước chịu áp lực suy giảm. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng cơ cấu năng lượng cân bằng giữa an ninh năng lượng, khả năng chi trả và mục tiêu giảm phát thải carbon.

Trong bối cảnh khoảng cách cung - cầu năng lượng ngày càng đặt ra nhiều thách thức, đại diện Petronas chỉ ra ba nguồn cung có thể góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam, gồm: dầu khí khai thác trong nước, LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) nhập khẩu và năng lượng tái tạo.

Đối với nguồn cung trong nước, Petronas tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tìm kiếm, thăm dò tài nguyên dầu khí tại các bể trầm tích của Việt Nam.

Một trong những nơi được đề cập là Khu vực Thỏa thuận Thương mại PM3 (PM3 CAA), nằm dọc ranh giới biển giữa Malaysia và Việt Nam. Tháng 4/2025, khuôn khổ gia hạn Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí và Thỏa thuận mua bán khí thượng nguồn tại khu vực này đã được thống nhất thêm 20 năm, đến ngày 31/12/2047.

PM3 CAA có diện tích hơn 2.000 km2, với trữ lượng còn lại ước tính lên đến 60 triệu thùng dầu quy đổi. Nguồn khí khai thác tại đây được đưa về Việt Nam qua Cà Mau.

“Việc gia hạn cho phép khu vực này tiếp tục được thăm dò để tìm thêm hydrocarbon. Hiện chúng tôi đang khai thác khí tại đây và cả Malaysia lẫn Việt Nam đều được hưởng lợi”, ông Aimy cho biết.

Bên cạnh hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, Petronas xác định LNG nhập khẩu là một nguồn cung bổ sung. Tháng 4/2025, Petronas LNG Ltd đã giao thành công lô hàng LNG đầu tiên cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Lô hàng được vận chuyển từ Tổ hợp LNG Petronas tại Bintulu, bang Sarawak (Malaysia), đến Kho cảng LNG Thị Vải.

Về các thỏa thuận cung ứng LNG tiếp theo, ông Aimy cho biết các cuộc trao đổi với Chính phủ Việt Nam và Petrovietnam vẫn đang tiếp tục, do đó tập đoàn chưa thể đưa ra con số cụ thể. Tuy nhiên, các thỏa thuận cung ứng dài hạn có thể góp phần bảo đảm sự ổn định của nguồn cung và khả năng chi trả.

Nguồn cung thứ ba được Petronas đề cập là năng lượng tái tạo, với trọng tâm gồm dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS) và các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam đã được xác định trong khuôn khổ SAA.

Petronas đồng thời bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách, đồng thời tăng cường hợp tác với Petrovietnam để góp phần giải quyết bài toán năng lượng.

Ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện Petronas tại Việt Nam, tại buổi chia sẻ. Ảnh: Petronas “Bảo đảm nguồn cung năng lượng với giá hợp lý là trách nhiệm chung của nhiều bên. Không một bên nào có thể tự mình làm được điều này. Chính phủ và các bên liên quan trong ngành năng lượng cần cùng hành động, ở cấp quốc gia lẫn khu vực, để bảo đảm năng lượng đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý”.

Trước đó, ngày 16/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp ông Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Petronas nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của tập đoàn trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Malaysia thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc Petronas tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Chúc mừng Petronas và Petrovietnam vừa ký kết Thỏa thuận liên minh chiến lược, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn từ hợp tác theo từng dự án lên liên minh chiến lược trên toàn chuỗi giá trị năng lượng, góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm đưa cơ chế điều phối chung vào hoạt động, cụ thể hóa thỏa thuận bằng các dự án, chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật Việt Nam; đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai các dự án.