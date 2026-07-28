PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027 - 2031

Hợp đồng là kết quả của Gói mua sắm LNG định hạn số 01 do PV GAS tổ chức, hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp vào cuối năm 2025, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một hợp đồng LNG định hạn được ký kết để cung cấp cho Việt Nam.
Với việc ký kết hợp đồng này, PV GAS trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán LNG định hạn theo các tiêu chuẩn và thông lệ của thị trường LNG quốc tế. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường LNG trong nước mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về đa dạng hóa nguồn cung năng lượng ổn định, dài hạn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất điện cũng như phát triển kinh tế.
Là một trong những tập đoàn kinh doanh LNG hàng đầu thế giới, Shell đã đạt tổng sản lượng giao hàng vượt 72,9 triệu tấn trong năm 2025 và sở hữu nhiều kinh nghiệm trong triển khai các hợp đồng cung ứng dài hạn. Trước đó, tháng 7/2023, Shell cũng là đơn vị cung cấp chuyến hàng LNG đầu tiên cho Việt Nam phục vụ chạy thử Kho LNG Thị Vải của PV GAS, mở ra giai đoạn nhập khẩu LNG của Việt Nam.
Shell Eastern LNG được lựa chọn thông qua quy trình đấu thầu quốc tế rộng rãi, công khai, minh bạch và cạnh tranh, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Gói mua sắm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp năng lượng uy tín trên thế giới, trong đó có các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực LNG. Kết quả lựa chọn không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của thị trường LNG Việt Nam mà còn phản ánh uy tín, năng lực và vị thế ngày càng được nâng cao của PV GAS trong chuỗi cung ứng LNG quốc tế.
Việc hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp và ký kết Hợp đồng mua bán LNG giai đoạn 2027 – 2031 tiếp tục khẳng định bước tiến của PV GAS trong quá trình hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng LNG khu vực và quốc tế. Trên nền tảng đó, PV GAS sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển thị trường LNG tại Việt Nam, chủ động đa dạng hóa nguồn cung, tối ưu hiệu quả kinh doanh và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Chính phủ thống nhất chuyển chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng về Bộ Công Thương; hợp nhất Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Vụ Chính sách thương mại đa biên; chuyển quản lý khu công nghiệp từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương...
Trước việc Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ rà soát cuối kỳ thuế chống bán phá giá ống thép hàn không gỉ Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động rà soát, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho cơ quan điều tra để bảo vệ lợi ích hợp pháp...
Đứng trước động thái điều tra Mục 301 mới nhất từ thị trường Hoa Kỳ cùng các quy định pháp lý ngày càng khắt khe trong nước, việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn tự nguyện, mà đã trở thành yêu cầu sinh tồn giúp doanh nghiệp Việt Nam quản trị rủi ro và bảo vệ thị phần xuất khẩu...
Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, lần đầu tiên vượt trên 1 tỷ USD trong tháng 7 và tiến sát mốc 5 tỷ USD chỉ sau 7 tháng đầu năm 2026. Động lực chính đến từ sự phục hồi của xuất khẩu sầu riêng, cùng với đà tăng trưởng của nhiều mặt hàng trái cây và rau quả chế biến, mở ra triển vọng tích cực cho ngành trong những tháng cuối năm...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...