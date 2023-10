Tập đoàn Marriott muốn tăng “phủ sóng” khách sạn cao cấp tại Việt Nam

Chiều 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Anthony Capuano, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Marriott (Hoa Kỳ). Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và đánh giá cao những thành công của Tập đoàn Marriott trong việc phát triển các chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ trương phát triển du lịch nhanh, bền vững, coi đây là ngành kinh tế quan trọng góp phần phát triển kinh tế cả nước nói chung và các địa phương nói riêng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Với tinh thần luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị Marriott tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng với các dự án quy mô lớn phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của Việt Nam trong phát triển du lịch, lãnh đạo Tập đoàn Marriott cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển lâu dài tại Việt Nam. Ông Anthony Capuano cho biết tới đây, Marriott dự kiến sẽ mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hướng tới mở thêm 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc… Hiện Marriott quản lý 16 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 8 thương hiệu toàn cầu tại Việt Nam như JW Marriott, Le Meridien, Sheraton.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Anthony Capuano, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Marriott. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Capuano cũng muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh để có nhiều hơn nữa du khách quốc tế tới Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của Việt Nam, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã có ý kiến. Phía Marriott cũng cho biết sẽ sử dụng nhiều hơn nữa nhân lực người Việt Nam chất lượng cao trong hệ thống khách sạn của tập đoàn và tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại Việt Nam.

Gần đây nhất, ngày 26/10, Marriott International, Inc. vừa công bố ký kết thỏa thuận quản lý ba khu nghỉ dưỡng sang trọng mới tại Việt Nam. Thỏa thuận này đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của hai thương hiệu Ritz-Carlton Reserve và The Luxury Collection tại thị trường Việt Nam, trên đảo Hòn Thơm, thiên đường nhiệt đới trên đảo ngọc Phú Quốc. Đồng thời, đón chào khách sạn thứ ba mang thương hiệu JW Marriott tại Tràng An, điểm đến thanh bình được UNESCO công nhận là Di sản thế giới ở miền Bắc Việt Nam.

Tại Hòn Thơm, Phú Quốc, theo thỏa thuận hợp tác với Sun Group, Marriott International sẽ tiếp nhận quản lý vận hành các khu nghỉ dưỡng Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection®, đưa hai thương hiệu này trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp theo tiêu chuẩn toàn cầu. The Ritz Carlton được mệnh danh “khách sạn của những vị vua”, là thương hiệu xa hoa bậc nhất trong ngành khách sạn đến từ Mỹ. Trong khi đó, The Luxury Collection® là thương hiệu khách sạn sang trọng lớn nhất thế giới.

Marriott International, Inc. vừa công bố ký kết thỏa thuận quản lý ba khu nghỉ dưỡng sang trọng mới tại Việt Nam.

Sở hữu bởi tập đoàn Sun Group, The Luxury Collection Resort dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ 2029. Nép mình bên bờ biển Tây Bắc đảo Hòn Thơm, khu nghỉ dưỡng The Luxury Collection sẽ có tổng cộng 305 phòng và suite với diện tích từ 50 đến 250 m2, bao gồm cả hạng phòng thiết kế dành riêng cho gia đình. Các tiện nghi nghỉ dưỡng sẽ bao gồm hai khu vực hồ bơi, câu lạc bộ trẻ em, trung tâm giải trí, trung tâm thể dục và Luxury Collection Spa. Sáu nhà hàng và quán bar sẽ cung cấp các lựa chọn ẩm thực đa dạng và không gian tổ chức sự kiện linh hoạt rộng 1.690m2 …

Tọa lạc ngay sát mũi phía Nam của Đảo Hòn Thơm, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển hướng về phía quần đảo phía Nam Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng Ritz-Carlton Reserve dự kiến mở cửa từ 2028 và sẽ được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Bill Bensley. Khu nghỉ dưỡng sẽ bao gồm “bộ sưu tập” 40 biệt thự có hồ bơi, cùng 2 hồ bơi nghỉ dưỡng, spa, trung tâm thể dục, ba nhà hàng, ba quán bar và một chương trình giáo dục bảo vệ môi trường dành cho trẻ em trong một khu vườn tuyệt đẹp mang tên Đại sứ Jean Michel Cousteau...

Phối cảnh dự án Ritz-Carlton Reserve được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Bill Bensley.

Trong khi đó, JW Marriott Trang An Resort & Spa được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn BITEXCO, cũng chính là chủ đầu tư của khách sạn JW Marriott Hà Nội. Dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2028, khu nghỉ dưỡng sang trọng này sẽ mang đến 150 phòng rộng rãi, cùng với 35 biệt thự một và hai phòng ngủ, bao gồm các biệt thự có hồ bơi riêng. Ngoài ra, khách sạn dự kiến sẽ có không gian tổ chức sự kiện rộng 850m2, bao gồm hội trường rộng 500m2 và hai phòng họp.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục mở rộng các thương hiệu cao cấp của mình tại Việt Nam. Đất nước năng động này là thị trường tiềm năng đối với du lịch cao cấp, với sự tăng trưởng vượt bậc ở thị trường khách quốc tế và nội địa”.

“Việt Nam luôn là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế bởi quang cảnh thiên nhiên và di tích văn hóa mang đậm chất bản địa. Song song đó, nhu cầu trải nghiệm thương hiệu quốc tế đẳng cấp cũng là nhu cầu tiềm năng đối với du khách nội địa. Ký kết hợp tác với Tập đoàn Sun Group lần này đánh dấu sự góp mặt của chúng tôi đối với tương lai của du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam”, ông Menon nói thêm.

JW Marriott Trang An Resort & Spa dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2028.

Hồi trung tháng 4, “gã khổng lồ” quản lý khách sạn toàn cầu Marriott International cũng đạt thỏa thuận tiếp nhận quản lý 7 khách sạn và resort của Vinpearl. Trong số đó, có 3 khách sạn hiện hữu tại Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng và 4 cơ sở sẽ được xây mới với tổng cộng hơn 1.200 phòng, dự kiến hoàn tất vào 2028.

Trước đó, tại Hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài của Thủ tướng, với chủ đề “Đồng hành và phát triển”, bà Lucy Christie, Giám đốc cấp cao quan hệ Chính phủ, Tập đoàn Marriott International cũng chia sẻ: "Marriott đầu tư vào Việt Nam từ rất lâu và tin tưởng rằng nền kinh tế của Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng tốt với nhiều chính sách phù hợp". Theo bà Lucy Christie, việc cấp e-visa cho khách du lịch sẽ là động lực thu hút khách quốc tế vào Việt Nam hơn, du khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn với các resort của tập đoàn tại Đà Nẵng và Nha Trang.