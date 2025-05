Tập đoàn Trung Quốc chi hơn 5.000 tỷ đồng mua lại 64,81% vốn điều lệ của Imexpharm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) thông báo xác nhận thông tin về giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu IMP của cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 22/05/2025, IMP đã nhận được thông tin về việc Lian SGP Holding Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Singapore và được sở hữu 100% bởi Livzon Pharmaceutical Group Inc. (một công ty được thành lập tại Trung Quốc), vừa ký kết một thỏa thuận khung với SK Investment Vina III Pte. Ltd., Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim (Sunrise Kim Investment JSC) và Công ty cổ phần Đầu tư KBA (KBA Investment JSC) về việc mua lại cổ phần trong Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.

Theo đó, Lian SGP Holding Pte. Ltd. dự kiến sẽ thực hiện giao dịch mua lại cổ phần tại Imexpharm với 47,69% cổ phần do SK Investment Vina III Pte. Ltd. sở hữu; 9,75% cổ phần do Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim (Sunrise Kim Investment JSC) sở hữu và 7,37% cổ phần do Công ty cổ phần Đầu tư KBA (KBA Investment JSC) sở hữu. Tổng tỷ lệ cổ phần dự kiến được chuyển nhượng là 64,81% vốn điều lệ của Imexpharm.

Theo báo cáo thường niên 2024, 3 cổ đông này nắm giữ 99,839 triệu cổ phiếu IMP - trong đó, SK Investment sở hữu 73,4 triệu cổ phiếu IMP; Bình Minh Kim sở hữu 15 triệu cổ phiếu IMP và 11,3 triệu cổ phiếu IMP thuộc sở hữu của Đầu tư KBA.

Chốt phiên ngày 23/5, giá cổ phiếu IMP tăng 2,77% lên 52.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị thương vụ ước tính gần 5.192 tỷ đồng.

IMP cho biết, thông tin nói trên được cung cấp bởi cổ đông lớn của Công ty - SK Investment Vina III Pte. Ltd. và được Livzon Pharmaceutical Group Inc. công bố thông tin tại website chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong (HKEX) và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (SZSE).

Do đó, IMP xác nhận đã nhận được thông tin nói trên và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giao dịch và công bố thông tin kịp thời đến ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và nhà đầu tư theo quy định.

Được biết, IMP đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 25/4. Theo đó, cổ đông IMP đã có câu hỏi "theo thông tin trên các phương tiện truyền thông có vẻ như SK đang thực hiện tìm kiếm nhà đầu tư để thoái vốn tại IMP và cổ đông hỏi có hay không việc SK thoái vốn và nếu có thì có ảnh hưởng tới chiến lược phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty hay không?".

Ban lãnh đạo công ty ty cho biết nhờ sự hợp tác chặt chẽ với SK, Imexpharm đã thiết lập được vị thế vững chắc trong ngành - được hậu thuẫn bởi năng lực ngày càng được nâng cao, mạng lưới toàn cầu rộng khắp, cùng đội ngũ nhân sự giàu tâm huyết và chuyên môn. Do đó, ngay cả trong trường hợp SK quyết định thoái vốn trong tương lai, công ty vẫn tin tưởng rằng Imexpharm vẫn sẽ tiếp tục phát triển một cách độc lập và bền vững.

Trước đó, HĐQT IMP thông qua việc triển nhà "Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh - Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm" do IPM là chủ đầu tư. Mục đích là đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty theo chiến lược của công ty đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu.

Dự án có tổng diện tích dự án: 97.602,1 m2 tạo lạc tại Cụm công nghiệp Quảng Khảnh (giai đoạn 1), thuộc xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh và xã An Bình huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với công suất thiết kế dự kiến: trung bình 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm/năm kể từ khi hoàn tất, vận hành toàn bộ Dự án. Tiêu chuẩn nhà máy: WHO-GMP/EU-GMP. Tổng mức đầu tư của dự án: 1.495 tỷ đồng - Nguồn vốn đầu tư dự kiến lấy từ vốn chủ sở hữu và vốn vay từ cổ đồng và/hoặc các tỗ chức tín dụng và/hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian hoàn vốn tối thiểu là 7 năm.

Thời hạn hoạt dộng của dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký đầu tư nhưng không vượt quá thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật.

IPM cho biết tiến độ triển khai Dự án dự kiến gồm: trả tiền thuê đất và nhận đất: công ty đã hoàn thành vào tháng 3/2025; Hoàn tất thủ tục pháp lý vào tháng 9/2025; Khởi công xây dựng vào quý 4/2025 và đưa vào vận hành: 2028 - 2030.

Tuy nhiên IMP cũng cho biết tiến độ nói trên có thể thay đổi khác với dự kiến do ảnh hường từ việc sáp nhập tỉnh thành, cũng như thay đổi các đơn vị quản lý hành chính.