Hóa chất Đức Giang chi 635 tỷ thâu tóm thành công CTCP Phốt pho 6

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) thông báo mua thành công Công ty CP Phốt pho 6.

Theo đó, công ty đã mua thành công 26,3 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 với giá mua là 635 tỷ đồng. Như vậy, Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 đã trở thành công ty con do Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai sở hữu 100% từ ngày 20/07/2023.

Hóa chất Đức Giang cho biết mục đích mua để tạo chuỗi sản phẩm chế biến sâu cho các sản phẩm H3PO4, Sodium Tripoly Phosphate – STPP (Na5P3O10)…; ổn định thị trường xuất khẩu phốt pho; và tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn.

Công ty cổ phần Phốt pho 6 có vốn điều lệ là 363 tỷ và trụ sở Lô B24, B24A, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và hiện đang sở hữu 01 lò phốt pho vàng với công suất 9.800 tấn/năm,

Mới đây, DGC đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với doanh thu đạt 2.414 tỷ đồng giảm 40% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 881 tỷ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 843 tỷ đồng giảm 48% so với cùng kỳ (1.785 tỷ đồng). Theo VCSC thì với kết quả kinh doanh này lần lượt hoàn thành 54% và 50% dự báo cả năm của VCSC.

Cũng theo VCSC, nếu không bao gồm doanh thu từ công ty con mới thành lập về sản xuất pin (nhỏ), doanh thu quý 2/2023 của DGC giảm 5% so với quý trước do giá bán trung bình giảm, được bù đắp một phần bởi sản lượng bán photphat nông nghiệp cao hơn. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2023 tăng 7% quý trước nhờ giá quặng apatit rẻ hơn do DGC bắt đầu mua từ nguồn cung cấp quặng giá rẻ trong quý 2/2023. Nhà cung cấp này chỉ bán cho DGC với giá ưu đãi và đóng góp 35%-40% nhu cầu quặng của DGC.

DGC dự kiến giá bán thấp hơn trong quý 3/2023 so với quý 2/2023. Do đó, VCSC kỳ vọng lợi nhuận sẽ giảm quý trước trong quý 3/2023. Tuy nhiên, VCSC cho rằng nhu cầu photphat nông nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi và nhu cầu hóa chất photpho công nghiệp sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối năm 2023. Cơ quan Thống kê Thương mại Chất bán dẫn Thế giới dự báo doanh số bán dẫn toàn cầu sẽ tăng 12% YoY vào năm 2024.



VCSC nhận thấy không có tiềm năng thay đổi nào đối với dự báo năm 2023 của VCSC. Tuy nhiên, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự báo năm 2024 của VCSC do dự án chlor-alkali-vinyl của DGC bị trì hoãn, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Được biết, ngày 18/07/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch quy hoạch quốc gia cho thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trong giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ chủ đầu tư dự án khai thác boxit phải có năng lực chế biến boxit thành nhôm hoặc các sản phẩm hạ nguồn khác. Theo quan điểm của VCSC, điều này hạn chế khả năng tham gia của các nhà khai thác đầu tư thuần túy – những bên muốn chuyển nhượng quyền sở hữu mỏ của công ty sau khi nhận được giấy phép khai thác. Do đó, những công ty có khả năng tài chính và kỹ thuật cao như DGC và HPG được hưởng lợi, tăng cơ hội được nhận giấy phép khai thác với chi phí thấp.

Trên thị trường, từ ngày 26/5 đến 20/7, cổ phiếu DGC bất ngờ tăng 44,9%, từ 50.300 đồng/CP lên 72.900 đồng/CP, còn nếu tính từ đầu năm đến nay thì giá cổ phiếu DGC tăng 25,8% và chốt phiên ngày 24/7 giá cổ phiếu này giảm nhẹ còn 72.300 đồng