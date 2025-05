FPT thâu tóm công ty tư vấn công nghệ của Đức

FPT cho biết đây là bước đi chiến lược để tập đoàn nâng cao năng lực cung cấp giải pháp và dịch vụ số cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng – một trong những mảng quan trọng đóng góp gần 50% vào doanh thu của FPT tại thị trường châu Âu.

David Lamm Consulting sở hữu thế mạnh về thiết kế UI/UX, phát triển full-stack, tích hợp SAP và các hệ thống quản lý thông tin khách hàng. Những thế mạnh này sẽ giúp FPT gia tăng chiều sâu trong chuỗi giá trị dịch vụ, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh vững chắc trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ chuyên biệt cho ngành năng lượng tại Đức và châu Âu.

Đồng thời, FPT cũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm các dự án hiện có của David Lamm Consulting.

“Thương vụ này giúp FPT gia tăng năng lực công nghệ, tư vấn và lợi thế cạnh tranh, tiếp tục củng cố vị thế là đối tác chiến lược cho các công ty năng lượng trên khắp châu Âu cũng như toàn cầu”, ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT, chia sẻ.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa FPT và David Lamm Consulting đã được thiết lập từ tháng 10/2024, khi hai bên bắt đầu hợp tác phát triển các giải pháp sáng tạo cho lĩnh vực sản xuất, phân phối năng lượng và chuyển đổi xanh.

Với hơn 16 năm hoạt động tại châu Âu, FPT hiện đã có mặt tại 9 quốc gia và là đối tác chuyển đổi số của hơn 150 doanh nghiệp lớn, trong đó có những tên tuổi hàng đầu như E.ON, Schaeffler, Viessmann, Covestro, Volvo và Siemens, trải dài các lĩnh vực từ năng lượng, ô tô, y tế đến tài chính – ngân hàng.

Kể từ thương vụ M&A đầu tiên với RWE IT Slovakia năm 2014, FPT đã liên tục mở rộng hệ sinh thái toàn cầu thông qua các thương vụ chiến lược như mua lại Intellinet (2018), đầu tư vào LTS Inc., Landing AI, sáp nhập bộ phận CNTT của Intertec International, mua lại Cardinal Peak và AOSIS (2023), và gần đây là Next Advanced Communications (NAC) tại Nhật Bản.

Trước đó, nhằm tăng tốc triển khai các giải pháp AI và điện toán đám mây trên thị trường Nhật Bản, FPT đã ký kết hợp tác chiến lược với hai “ông lớn” Sumitomo và SBI nhằm thúc đẩy triển khai AI và điện toán đám mây. Theo đó, hai tập đoàn này, mỗi bên hiện đang nắm giữ 20% cổ phần của FPT Smart Cloud Japan, đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Nhật Bản do FPT hợp tác với Nvidia phát triển.