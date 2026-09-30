Khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD

Khả năng trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD không chỉ là câu chuyện huy động thêm vốn. Nếu được triển khai phù hợp, một đợt phát hành mới còn có thể giúp Việt Nam tái thiết lập đường cong lợi suất chuẩn, mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế và tạo tham chiếu cho doanh nghiệp trong nước khi huy động vốn ở nước ngoài.

Vậy Việt Nam cần chuẩn bị gì để trở lại thị trường vốn quốc tế?

Câu chuyện này được Tạp chí Kinh tế Việt Nam phân tích trong bài viết “Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng USD – Cơ hội để Việt Nam trở lại thị trường vốn quốc tế”, thuộc chuyên mục Tiêu điểm của số 39.

Một trái phiếu Chính phủ bằng USD có thể mang lại điều gì ngoài nguồn vốn?

Nếu có quy mô đủ lớn, kỳ hạn phù hợp và thanh khoản tốt, trái phiếu có thể trở thành điểm tham chiếu trên thị trường quốc tế, góp phần hình thành đường cong lợi suất chuẩn bằng USD. Đây là cơ sở để ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam định giá các khoản vay, trái phiếu quốc tế trong những lần huy động sau.

Kinh nghiệm từ Mexico, Malaysia và Philippines cho thấy, các đợt phát hành quốc tế có thể được thiết kế để vừa huy động vốn, vừa tạo benchmark cho thị trường. Với Việt Nam, khung pháp lý đã tương đối đầy đủ và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 cũng đã đặt yêu cầu chuẩn bị đề án phát hành.

Tuy nhiên, “cửa vốn” USD hiện không có chi phí thấp. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong tháng 9/2026 đã tiến sát 5%/năm. Chi phí của Việt Nam còn phụ thuộc vào phần bù rủi ro quốc gia, tỷ giá và các chi phí phát hành. Vì vậy, tín nhiệm quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và minh bạch thông tin sẽ có vai trò quan trọng.

Bài toán tiếp theo là thiết kế giao dịch: quy mô, kỳ hạn, cấu trúc và thời điểm phải được tính toán để thu hút nhà đầu tư dài hạn, tạo thanh khoản và từng bước hình thành đường cong lợi suất. Việt Nam cũng cần duy trì quan hệ thường xuyên với nhà đầu tư quốc tế, lựa chọn tổ chức bảo lãnh có khả năng phân phối rộng và chuẩn bị sẵn sàng trước khi điều kiện thị trường trở nên thuận lợi.

Vì vậy, thành công của một đợt phát hành không chỉ nằm ở số vốn huy động được, mà còn ở chi phí vốn, chất lượng nhà đầu tư, thanh khoản sau phát hành và khả năng tạo ra một điểm tham chiếu cho những lần huy động vốn quốc tế tiếp theo.

Nếu được triển khai phù hợp, trái phiếu Chính phủ bằng USD có thể mở thêm một kênh kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng tham chiếu cho khu vực doanh nghiệp.

Nhưng để tận dụng được cơ hội này, bài toán không chỉ nằm ở “phát hành hay không”, mà còn ở cách chuẩn bị, thiết kế giao dịch và lựa chọn thời điểm.

Đây cũng là những vấn đề được Tạp chí Kinh tế Việt Nam phân tích trong Số 39.

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