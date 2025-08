TDM có thêm cổ đông lớn

Công ty TNHH Thương mại N.T.P báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã TDM-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại N.T.P thông báo mua 900.000 cổ phiếu TDM trong thời gian từ 01-29/07/2025. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Thương mại N.T.P tại TDM tăng từ 4,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,18% lên 5,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5% vốn tại TDM.

Theo giá đóng cửa bình quân trong thời gian giao dịch là 57.343 đồng/cổ phiếu, ước tính Thương mại N.T.P đã chi gần 52 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Về mối liên hệ, Thành viên HĐQT TDM Nguyễn Thanh Phong hiện đang là Giám đốc Thương mại N.T.P và cá nhân ông Phong đang sở hữu 1,1 triệu cổ phiếu TDM, tương đương 0.99% vốn.

Chốt phiên ngày 1/8, giá cổ phiếu TDM ở mốc 57.600 đồng, tăng gần 19% sau 7 tháng đầu năm và đóng cửa tại mốc cao nhất trong 1 năm qua.

Về kết quả kinh doanh, TDM đã công bố KQKD quý 2/2025 với doanh thu đạt 100 tỷ đồng (-47% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 53 tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất nước đạt 29 tỷ đồng (-44% so với cùng kỳ năm trước).

Theo VCSC, mức giảm mạnh trong doanh thu chủ yếu do mức nền doanh thu từ bán vật liệu cao trong quý 2/2024, sản lượng nước thương phẩm giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và giá bán trung bình cho BWE giảm 22% so với cùng kỳ năm trước từ ngày 1/3. Tuy nhiên, mức tăng nhẹ trong lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đến từ thu nhập tài chính tăng 12,4 lần so với cùng kỳ năm trước từ cổ tức của DNW và chi phí tài chính giảm 29% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, chi phí dự phòng giảm 48% so với cùng kỳ năm trước đã bù đắp cho việc chi phí lãi vay tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước).

Trong 6 tháng 2025, TDM ghi nhận doanh thu đạt 200 tỷ đồng (-32% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 196 tỷ đồng (+2,2 lần so với cùng kỳ năm trước), tương đương 47% và 86% dự báo của VCSC và phù hợp với ước tính sơ bộ công bố ngày 11/7/2025. lợi nhuận sau thuế tăng mạnh do đóng góp từ khoản cổ tức 131 tỷ đồng của BWE và DNW.

Sản lượng nước thương phẩm 6 tháng 2025 đạt 34 triệu m3, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước so với dự báo tăng 3% so với cùng kỳ năm trước trong cả năm 2025 của VCSC, hoàn thành 46,5% dự báo năm 2025.

Cũng theo VCSC, nếu loại trừ đóng góp từ thu nhập cổ tức, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất nước 6 tháng 2025 ước tính đạt 66 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 62% dự báo cả năm của VCSC. VCSC cho rằng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ là do giá bán trung bình thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng nước thương phẩm thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với chi phí khấu hao giảm 23% so với cùng kỳ năm trước sau khi gần 400 tỷ đồng tài sản cố định được khấu hao hết vào cuối năm 2024 và lỗ tỷ giá và dự phòng cho Gia Tân và Biwase Quảng Bình thấp hơn.

Đối với M&A Biwase Long An: TDM đã thực hiện khoản thanh toán trước 144 tỷ đồng cho BWE, hoàn toàn từ nguồn nợ dài hạn. Tuy nhiên, TDM vẫn chưa công bố liệu số tiền này có đại diện cho toàn bộ giá trị giao dịch hay không. Ngoài ra, TDM thông báo sẽ mua lại 20 triệu cổ phiếu tại Biwase Long An từ BWE.

Về phòng hộ rủi ro tỷ giá: TDM đã phòng hộ toàn bộ khoản nợ 353 tỷ đồng bằng USD của công ty, chiếm khoảng 65% tổng nợ dài hạn và 54% tổng nợ, thông qua các hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), với lãi suất bình quân ước tính khoảng 7%. Số tiền thu được từ các khoản vay bằng USD này được sử dụng để tài trợ cho việc mở rộng hệ thống đường ống nước thô và thanh toán trước cho việc mua lại Biwase Long An.



Dó đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VCSC cho TDM, do sản lượng thấp hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết. VCSC hiện có khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với TDM với giá mục tiêu 57.300 đồng/cổ phiếu.