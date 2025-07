Đang trong diện kiểm soát, LDG vẫn có thêm cổ đông lớn

Bà La Mỹ Hoàng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE).

Theo đó, bà La Mỹ Hoàng thông báo đã mua thành công 8,65 triệu cổ phiếu LDG trong ngày 24/07. Qua đó, nâng sở hữu tại LDG từ 670.000 cổ phiếu, chiếm 0,262% lên 8,65 triệu cổ phiếu, chiếm 3,384%.

Về mối liên hệ, bà La Mỹ Hoàng là chị em ruột của bà La Mỹ Phượng đang sở hữu hơn 9,68 triệu cổ phiếu, chiếm 3,788% vốn tại LDG. Sau giao dịch, hai chị em bà Hoàng nắm hơn 19 triệu cổ phiếu, chiếm 7,4% tại LDG, trở thành cổ đông lớn của công ty.

Mới đây, bà Lê Thị Uyên Phương - Kế toán trưởng đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu LDG, từ ngày 30/6 đến ngày 25/7. Tuy nhiên kết thúc thời gian giao dịch bà Phương chỉ mua được 950.300 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch bà Phương nâng tỷ lệ sở hữu lên 950.300 cổ phiếu, chiếm 0,37% vốn tại LDG.

Thời gian vừa qua, LDG đã có 3 lần có công văn gửi HOSE giải trình giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp. Lần 1, từ ngày 26/6 đến ngày 2/7/2025; lần 2 từ ngày 4/7 đến ngày 10/7; lần 3 là từ 11/7 đến ngày 17/7/2025.

Theo LDG, công ty cho biết hiện tại, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Công ty cho biết, việc cổ phiếu LDG tăng giá là diễn biến khách quan theo cung - cầu thị trường. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu LDG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/04/2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu này cũng bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 11/04/2025 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 của công ty là số âm -1.505,75 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính họp nhất đã được kiểm toán của công ty trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) là số âm: -524 tỷ đồng (năm 2023) và -1.505,75 tỷ đồng (năm 2024).

Theo LDG, lợi nhuận sau thuế của công ty trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 là số âm -1.505,75 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu là do chỉ tiêu Giá vốn hàng bán tăng cao sau khi ghi nhận phần ước tính bổ sung giá vốn hàng bán của các năm trước (từ năm 2012 đến năm 2023) vào năm 2024; chỉ tiêu Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu khó đòi; và chỉ tiêu Chi phí thuế TNDN hoãn lại tăng do hoàn nhập toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại vào năm 2024.

Kết thúc quý 1/2025, LDG ghi nhận lãi sau thuế hơn 12 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 125 tỷ đồng). Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng hơn 137 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu là do các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí tài chính của quý này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ -gần 1.388 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 1.375,67 tỷ đồng.