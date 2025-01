Tết Nguyên đán 2025: Khách quốc tế đến Việt Nam, khách Việt “đổ xô” xuất ngoại

Số liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên Đán 2025. Lượng tìm kiếm chỗ ở từ khách quốc tế tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lượng khách từ Trung Quốc tăng gần 300%. Trong đó, Phú Quốc trở thành lựa chọn điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế trong năm 2025, với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng đến 266% so với năm 2024.

Ngoài Trung Quốc, số liệu từ nền tảng này còn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong lượt tìm kiếm chỗ ở từ các du khách ở quốc gia khác như Hàn Quốc và Đài Loan (94% và 123%). Kết quả dựa trên số liệu lượt tìm kiếm đặt phòng thu thập từ ngày 27/11 -21/12/2024, với ngày nhận phòng từ ngày 25/1 - 2/2/2025.

Ở chiều ngược lại, với thị trường du lịch nước ngoài, các điểm đến quốc tế như Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản) và Singapore nằm trong danh sách được du khách Việt Nam yêu thích nhất. Đặc biệt, Tokyo ghi nhận mức tăng 193% trong lượt tìm kiếm, vượt qua Bali để trở thành điểm đến được du khách Việt yêu thích nhất trong dịp Tết năm nay.

THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ SÔI ĐỘNG

Những ngày đầu năm 2025, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist liên tục đón 5 chuyến tàu biển quốc tế đến Việt Nam ghé các cảng biển trên khắp đất nước và trải nghiệm hành trình xuyên Việt - đánh dấu một năm lạc quan với ngành du lịch, trong đó có du lịch tàu biển. Tính chung từ ngày 4 - 31/1/2025, Lữ hành Saigontourist đón và phục vụ 19.800 du khách tàu biển quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Canada, Anh…, cùng trải nghiệm hải trình xuyên Việt.

Tương tự, sức mua tại nhiều công ty du lịch ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ lượng khách quốc tế sôi động. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Vietluxtour đã nghiên cứu, tăng cường đổi mới sản phẩm và phương thức tiếp thị phù hợp để khai thác hiệu quả các thị trường khách tiềm năng (Đông Nam Á, Sri Lanka, Ấn Độ, Ả Rập…), song song các thị trường chính như châu Âu, Mỹ, Úc, Đông Bắc Á.

Với TP HCM, các dòng sản phẩm city tour được công ty làm mới đa dạng, tập trung vào các sản phẩm văn hóa, lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm du lịch đêm tại thành phố như các tuyến Sài Gòn xưa – TP.HCM nay, Tour Biệt động Sài Gòn… nên khách quốc tế chọn nhiều. Đáng chú ý, lượng khách Việt kiều đặt tour thời điểm cuối năm tại Vietluxtour tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, tập trung nhiều nhất vào thời điểm trước Tết. Điểm đến được khách ưa chuộng là TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế…

Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch lữ hành, ngành Du lịch TP.HCM chính thức triển khai chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch tại ga đến quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất với thông điệp chào mừng bằng nhiều ngôn ngữ, mã QR truy cập vào hệ thống thông tin du lịch.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thống kê mỗi năm, Sân bay Tân Sơn Nhất đón tiếp hơn 40 triệu lượt khách quốc tế và nội địa. Chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch được Sở Du lịch truyền tải bằng 27 ngôn ngữ, kèm hình ảnh sinh động được phát liên tục trên màn hình LED. Năm 2025 sẽ là một năm nỗ lực tạo đột phá của ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh với đa dạng sản phẩm mới, dịch vụ chuyên nghiệp, sự kiện hấp dẫn, liên kết chặt chẽ và chiến lược quảng bá sáng tạo.

TOUR NƯỚC NGOÀI ĐẮT KHÁCH

Đại diện đơn vị lữ hành BenThanh Tourist cho biết, lịch nghỉ dài ngày là một trong những yếu tố tác động đến việc lựa chọn tour của du khách vào dịp Tết Nguyên đán. Các chương trình du lịch đến thị trường xa, có lịch trình dài ngày được khách hàng ưa chuộng dịp này. Đơn vị cũng thông tin, du khách còn chi "mạnh" cho các tour giá cao có điểm đến mới lạ, chất lượng dịch vụ đảm bảo và đem lại những trải nghiệm khác biệt.

Đồng tình, ông Phạm Anh Vũ, đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, cho biết những năm gần đây, người Việt có nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm du lịch cao cấp. Những tour nghỉ dưỡng tại resort 5 sao với đa dạng dịch vụ, cách biệt với các đô thị, giúp du khách thư giãn và tận hưởng không gian yên bình tại Côn Đảo, Nha Trang... thu hút đông đảo du khách.

Với Vietravel, hành trình du xuân đến các quốc gia thuộc khu vực châu Á cũng được khá nhiều du khách yêu thích, trong đó có thể kể đến các tour Nhật Bản, Ấn Độ, Bhutan... "Vietravel còn tổ chức bữa tiệc ấm cúng dành cho đoàn du khách khi du lịch vào đúng dịp Tết Nguyên đán giúp du khách cảm nhận được khoảnh khắc đoàn viên, hoài niệm về những giá trị truyền thống Việt Nam, gắn kết gia đình và bạn bè nơi đất khách", đại diện đơn vị cho hay.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết công ty gần như kín chỗ tour nước ngoài dịp Tết, với 99 hành trình khởi hành từ 25 tháng chạp đến hết mùng 10 Tết. Điểm mới năm nay là khách Việt đăng ký đi tour tàu biển với hải trình Singapore - Penang (Malaysia) - Phuket (Thái Lan) 6 ngày và Singapore - Penang (Malaysia) 4 ngày. Các tour này hiện không còn chỗ trống. Đây là loại hình quen thuộc của du khách Âu, Mỹ và hiện du khách Việt đang bắt kịp xu hướng thế giới.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông, Công ty Lữ hành Vietluxtour, thông tin khách Việt chọn đi tour nước ngoài khá nhiều, phổ biến là các tuyến Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản); Thái Lan, tour liên tuyến Singapore - Malaysia, Úc, châu Âu, Mỹ… Trong khi đó, khách chọn đi tour trong nước có phần khiêm tốn hơn. Hiện tại, Vietluxtour vẫn còn nhận khách đi tour và dịch vụ du lịch trong nước, cùng một số ít các tour Đông Nam Á.

Nhìn chung kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày góp phần ảnh hưởng tích cực tới nhu cầu du lịch của du khách. Sức mua tại một số công ty tăng khoảng 15% - 20% so với năm trước. Tính đến ngày 10/1, các hãng hàng không Việt Nam tăng thêm khoảng 133.000 ghế trên các đường bay nội địa so với tuần trước đó. Dù được bổ sung thêm lượng chuyến bay đáng kể, nhiều đường bay từ TP.HCM đến các địa phương cũng đang nhanh chóng được lấp đầy trong các ngày sát Tết và tại chiều ngược lại trong giai đoạn sau Tết.

Đối với các đường bay trục như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội – TP.HCM, tỉ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 25/1 đến 2/2 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch) đang tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, trên chặng TP.HCM - Hà Nội/Đà Nẵng một số ngày cận Tết đã xuất hiện tỉ lệ cao trên 90%.

Doanh nghiệp lữ hành nhận định giá vé máy bay dịp Tết Ất Tỵ 2025 duy trì ở mức cao, tăng từ 10% đến 15% so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024. Các chặng bay khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến các điểm du lịch nổi tiếng có giá vé cao hơn khoảng 1,7 - 2,6 triệu đồng so với năm trước. "Nhìn chung du khách vẫn cân nhắc nhiều về chi phí vé máy bay. Do đó, du khách có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm kết hợp ưu đãi trọn gói, săn gói khuyến mãi từ doanh nghiệp du lịch", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của BestPrice, chia sẻ.