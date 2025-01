Với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới” (Danang - The New Rising Era), DIFF 2025 sẽ diễn ra từ ngày 31/05 đến 12/07/2025, là năm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng do đó, DIFF 2025 mang thông điệp chuyển giao thời đại, khẳng định khát vọng và quyết tâm của thành phố trong giai đoạn mới, với tầm nhìn phát triển thịnh vượng và nỗ lực ghi dấu vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tại buổi họp báo khởi động Lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng tôi xin công bố khởi động Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 cùng chuỗi sự kiện đồng hành. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm, trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành phố, sự nhiệt huyết, kinh nghiệm, tiềm lực của Tập đoàn Sun Group và các đối tác, DIFF 2025 sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn thành công mới.”

Theo Ban tổ chức, khác biệt với mọi mùa DIFF trước đây, DIFF 2025 sẽ là mùa pháo hoa dài nhất, lớn nhất trong lịch sử lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, với 6 đêm pháo hoa và sự tham dự của 10 đội thi đến từ Việt Nam, Phần Lan, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada, Trung Quốc.

Đêm khai mạc DIFF 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31/5/2025, với trận đấu giữa hai đội Việt Nam 1 và Phần Lan mang chủ đề “Tinh hoa văn hóa”. Đây cũng là năm đầu tiên có tới hai đội tuyển đại diện đến từ Việt Nam tham gia DIFF.

Các đêm pháo hoa sau đó tổ chức vào mỗi tối thứ Bảy trong các tuần kế tiếp, với chủ đề và các đội tham dự lần lượt là: Đêm thứ 2 (7/6) chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo” giữa hai đội Việt Nam 2 - Ba Lan; Đêm thứ 3 (14/6) chủ đề “Hành trình kết nối” giữa 2 đội Canada- Trung Quốc; Đêm thứ 4 (21/6) chủ đề “Phát triển bền vững”: giữa 2 đội Bồ Đào Nha- Anh; Đêm thứ 5 (28/6) chủ đề “Công nghệ dẫn lối” giữa 2 đội Hàn Quốc- Ý; Đêm thứ 6 (12/7) chủ đề “Đón kỷ nguyên mới”- Chung kết.

Quang cảnh họp báo Lễ hội DIFF 2025. Ảnh Ngô Anh Văn

Năm nay, DIFF hứa hẹn sẽ không chỉ có những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đỉnh cao với sự kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và sáng tạo công nghệ.

Mỗi đêm thi sẽ là một live concert sôi động với sự tham gia của các nghệ sĩ, thần tượng âm nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế, kết hợp pháo hoa, âm nhạc và công nghệ hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm vượt mong đợi.

Đặc biệt, công nghệ AR sẽ được tích hợp vào ứng dụng Sun Paradise Land (SPL), cho phép du khách chìm trong thế giới của sự tưởng tượng và sáng tạo không giới hạn với bầu trời pháo hoa Đà Nẵng, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua những hiệu ứng công nghệ độc đáo, trải nghiệm ngắm pháo hoa của du khách năm nay hứa hẹn sẽ được nâng tầm.

Chia sẻ về những ý tưởng khác biệt hứa hẹn làm nên điểm mới nổi bật của DIFF 2025, bà Cao Ngân Hà, trưởng Ban Marketing Tập đoàn Sun Group, nói: “Format chương trình nghệ thuật của DIFF năm nay sẽ đặc biệt trẻ trung, sôi động và “bắt trend” hơn. Chúng tôi dự kiến sẽ đồng hành cùng các đơn vị tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam mang tới các concert âm nhạc lớn, quy mô tầm cỡ đang được khán giả yêu thích và hợp tác cùng các nhãn hàng tổ chức các sự kiện nghệ thuật kết hợp cùng các đêm bắn pháo hoa”.

“Ngoài ra, công nghệ sẽ dẫn lối để DIFF năm nay thực sự ghi dấu ấn với khán giả bằng những màn trình diễn pháo hoa thực tế ảo với thời lượng 30 - 60 giây, mang đến người xem một bữa tiệc thị giác kết hợp âm nhạc, giúp nối dài trải nghiệm xem pháo hoa suốt cả mùa hè…”, bà Cao Ngân Hà thông tin thêm.

Đại diện ban tổ chức cũng cho biết, năm nay, quy mô khán đài và số lượng chỗ ngồi dự kiến sẽ tương đương như DIFF 2024. Mức giá vé xem pháo hoa sẽ từ 1.000.000 đồng/vé tùy vào vị trí khán đài. Các kênh phân phối vé sẽ tập trung chủ yếu tại các đơn vị lữ hành, nền tảng du lịch, đặt phòng trực tuyến, website diff.vn và app Sun Paradise Land. Mức ưu đãi cho khán giả mua vé sớm có thể lên tới 20% giá vé.

Lễ hội DIFF 2024-tỏa sáng lung linh sông Hàn

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết Sở đang đề xuất với thành phố về một tổ hợp pháo hoa quốc tế. Đây sẽ là 1 trong 3 bước đột phá để thúc đẩy ngành du lịch cho năm 2025, về mặt sản phẩm du lịch, xúc tiến thị trường, đường bay và chất lượng dịch vụ. Trong đó, đối với sản phẩm du lịch mới thì thành phố sẽ có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công đưa vào đề án tổ hợp pháo hoa quốc tế lần này.

Để chuẩn bị cho một mùa DIFF 2025 kéo dài hơn, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, chia sẻ: “Với sự kiện lần này, chúng tôi đã kêu gọi hội khách sạn, hội lữ hành, hội vận chuyển, hướng dẫn viên để chủ động hình thành các gói sản phẩm hấp dẫn, đặc thù, riêng có cho DIFF. Chúng tôi dự kiến 2025, lượng khách quốc tế tới Đà Nẵng sẽ tăng mạnh ở mức 20%-25% so với 2024, đạt tới 5 triệu khách quốc tế. Còn khách nội địa sẽ tăng 10%, với khoảng 8 triệu khách”.

Đồng quan điểm về một hệ sinh thái pháo hoa tiềm năng, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF qua nhiều năm từng nhấn mạnh: “Việc xây dựng một hạ tầng đồng bộ cho lễ hội pháo hoa rất quan trọng. Nếu có thêm những nơi cho khách du lịch mua sắm, giải trí... thì du khách sẽ dành nhiều thời gian tại Đà Nẵng hơn”.