Ở số đầu tiên trong chuỗi series về AI in Retail (AI trong lĩnh vực bán lẻ) trong chương trình The WISE Talk phát sóng chiều 14/8, Tiến sĩ Đinh Lê Đạt, Nhà sáng lập và Chủ tịch của Antsomi AI-CDP tại Đông Nam Á khẳng định, AI sẽ làm tăng tốc độ thay đổi và hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ lên gấp nhiều lần so với internet hay mạng xã hội trước đây… Và nếu không bắt đầu với AI ngay bây giờ, doanh nghiệp có thể mất đi lợi thế cạnh tranh nhanh gấp 10 lần so với thời kỳ internet 20 năm trước…

Theo TS. Đạt, một điểm quan trọng nữa là những doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI thường có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh hơn 15-30% so với những doanh nghiệp không dùng. Điều này cho thấy tính cạnh tranh và hiệu quả rõ rệt của AI.

Có thể thấy, AI mang lại cho ngành bán lẻ, từ việc tối ưu hóa vận hành đến việc kiến tạo những trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa vượt trội.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở, việc ứng dụng AI cũng luôn đi kèm với rủi ro, thách thức đặc biệt khi ngành bán lẻ ngày càng chú trọng cá nhân hóa, việc lộ lọt dữ liệu có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Vậy AI đóng vai trò như thế nào trong việc bảo vệ thông tin khách hàng và ngăn chặn các hành vi gian lận? Liệu có phải mọi dữ liệu đều có thể "trao phó" cho AI? Và làm thế nào để các doanh nghiệp có thể tận dụng AI để tạo ra những chiến dịch marketing hiệu quả, đặc biệt là với sự bùng nổ của AI tạo sinh?

The WISE Talk với chủ đề “Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales” với sự trở lại của TS. Đinh Lê Đạt, một trong những chuyên gia hàng đầu về Big Data, AI và MarTech (Công nghệ tiếp thị) trên nền tảng dữ liệu số sẽ mang đến những phân tích sâu sắc về:

Vai trò của AI trong việc chống gian lận trong lĩnh vực bán lẻ để bảo vệ chương trình khuyến mãi và doanh thu cho doanh nghiệp.

Tác động của AI tạo sinh đến marketing, giúp doanh nghiệp tạo ra hàng trăm nghìn thông điệp cá nhân hóa chỉ trong một thời gian ngắn.

Thách thức và giải pháp khi ứng dụng AI cùng những lời khuyên thiết thực để doanh nghiệp ứng dụng AI thành công.

Dự đoán xu hướng AI trong bán lẻ thời gian tới.

Khách mời: Tiến sĩ Đinh Lê Đạt, Nhà sáng lập và Chủ tịch của Antsomi AI-CDP tại Đông Nam Á

Host: Sơn Trần, tòa soạn VnEconomy.