Kinh tế số

Hơn 500 lãnh đạo công nghệ sắp hội tụ tại CIO Summit 2025

Như Quỳnh

03/09/2025, 15:14

Tại CIO Summit 2025, báo cáo độc quyền CIO Survey 2025 sẽ được công bố dựa trên khảo sát từ hơn 500 lãnh đạo công nghệ tập trung vào ba chủ đề chính…

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ chiến lược dài hạn sang ứng dụng thực tiễn, vai trò của các giám đốc công nghệ (CIO) không còn giới hạn ở vận hành hệ thống. Họ được kỳ vọng trở thành những người kiến tạo giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp.

Hội nghị thường niên CIO Summit 2025 sẽ diễn ra vào ngày 2/10/2025 tại TP.HCM, dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo công nghệ và doanh nghiệp, bao gồm CIO, CTO, CDO, CEO cùng các nhà hoạch định chiến lược đổi mới.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề chính: Định vị lại vai trò của lãnh đạo công nghệ trong hội đồng chiến lược; Cập nhật xu hướng AI, dữ liệu, an ninh mạng và chuyển đổi số; Kết nối các nhà lãnh đạo đang trực tiếp triển khai công nghệ trong thực tiễn.

Một điểm nhấn tại CIO Summit 2025 là CIO Survey 2025, báo cáo độc quyền dựa trên ý kiến của hơn 500 lãnh đạo công nghệ trên toàn quốc. Nội dung khảo sát xoay quanh ưu tiên chiến lược giai đoạn 2026–2030, thách thức khi triển khai AI và dữ liệu trong vận hành, cũng như định hướng tái cấu trúc hệ thống công nghệ để đồng hành cùng mục tiêu kinh doanh.

Ngoài ra, CIO Awards 2025 sẽ tôn vinh những cá nhân đã góp phần đưa công nghệ trở thành động lực tăng trưởng và tạo tác động xã hội. Sự kiện được xem là nơi để các lãnh đạo công nghệ và doanh nghiệp cùng trao đổi về cách thức khai thác AI, dữ liệu và các giải pháp số nhằm thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng bền vững cũng như nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Huỳnh Lê Tấn Tài, đồng Chủ tịch Cộng đồng CIO Việt Nam, cho biết cộng đồng đang xây dựng một hệ sinh thái nhằm bồi dưỡng đội ngũ CTO, CIO trẻ, những người không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có tư duy chiến lược và khả năng dẫn dắt.

Một số sáng kiến trọng điểm đã được triển khai, bao gồm: chương trình “Path to C-Suite” – sáng kiến độc quyền trang bị kiến thức quản trị và kỹ năng phát triển sự nghiệp cho các lãnh đạo công nghệ; các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu về quản trị công nghệ, dữ liệu, an ninh mạng và đổi mới mô hình kinh doanh; cùng mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, cộng đồng và học viện nhằm tạo cầu nối phát triển nghề nghiệp cho tài năng trẻ.

Theo ông Huỳnh Lê Tấn Tài, mục tiêu cuối cùng là hình thành thế hệ lãnh đạo công nghệ Việt Nam có năng lực dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò của các cộng đồng công nghệ càng trở nên rõ nét, không chỉ dừng ở việc chia sẻ tri thức mà còn tư vấn định hướng và kết nối nguồn lực, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ hiệu quả, phù hợp với quy mô.

"Bệ phóng chiến lược" cho cộng đồng công nghệ Việt

06:00, 27/08/2025

06:00, 27/08/2025

“Bệ phóng chiến lược” cho cộng đồng công nghệ Việt

Quy Nhơn được kiến nghị thành nơi thí điểm sandbox về trí tuệ nhân tạo

18:53, 01/09/2025

18:53, 01/09/2025

Quy Nhơn được kiến nghị thành nơi thí điểm sandbox về trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng cho phép thử nghiệm có kiểm soát chuyển khoản nội địa cho khách du lịch nước ngoài qua công nghệ Blockchain

06:02, 27/08/2025

06:02, 27/08/2025

Đà Nẵng cho phép thử nghiệm có kiểm soát chuyển khoản nội địa cho khách du lịch nước ngoài qua công nghệ Blockchain

CIO Việt Nam cộng đồng công nghệ kinh tế số

