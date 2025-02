Tháng 1/2025 chỉ có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, giá trị giảm mạnh 93% so với cuối năm 2024

Hoạt động phát hành tháng 1 sụt giảm mạnh do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán diễn ra trong kỳ. Tháng 1 ghi nhận 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng giá trị phát hành thành công ước đạt gần 5,6 nghìn tỷ đồng, giảm 93% so với tháng trước và giảm 38% so với cùng kỳ, theo thống kê của chứng khoán MBS.

Trong đó, toàn bộ khối lượng phát hành thuộc về ngành ngân hàng, chứng khoán. Đáng chú ý, VietinBank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng quy mô đạt 4.000 tỷ đồng với lãi suất 5,73% - 5,83%/năm, kỳ hạn 8 – 10 năm. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2025 khi các nhà băng đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay.

Tín dụng trong năm 2024 có mức tăng trưởng ấn tượng, vượt mức mục tiêu đặt ra khi tăng 15.08% so với cuối năm 2023. Theo đó, tín dụng dự báo sẽ giữ đà tăng trưởng tốt trong năm 2025 với mục tiêu tăng 16% so với cuối năm 2024 theo sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ và thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn trong năm nay.

MBS kỳ vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tích cực hơn trong năm 2025 nhờ các yếu tố: Thứ nhất, đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ là nền tảng hỗ trợ cho sự phục hồi của các ngành như Bất động sản, sản xuất công nghiệp.

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 sẽ đạt mức 7,1% - 7,5%, cao hơn so với mức 7,09% của năm 2024, nhờ đẩy mạnh vốn đầu tư công và sự phục hồi của hoạt động sản xuất. Xuất khẩu năm 2025 sẽ tăng trưởng 9% – 10% nhờ nhu cầu tiêu dùng phục hồi và những nỗ lực trong việc đa dạng hóa các loại mặt hàng, thị trường mới thông qua việc tham gia vào các hiệp định khu vực.

Đồng thời, năm 2025 là năm cuối cùng của Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 -2025, với mức đầu tư công lên đến 791 nghìn tỷ đồng (hiện đang được đề xuất tăng lên mức 875 nghìn tỷ đồng). Các đột phá về thể chế khi các luật như Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật đầu tư,.. có hiệu lực trong năm nay sẽ giúp giải quyết các điểm nghẽn và tăng hiệu quả giải ngân trong năm nay.

Thứ hai, môi trường lãi suất hấp dẫn được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn vốn nhàn rỗi và thúc đẩy nhu cầu vay vốn để mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2024, lãi suất 12 tháng trung bình của nhóm NHTM đạt mức 5,1% cao hơn 20 điểm cơ bản so với đầu năm. Trong khi đó, lãi suất của các ngân hàng thương mại nhà nước giữ ở mức 4,7%.

Mặc dù lãi suất đầu vào tăng, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay giảm 0,59% so với đầu năm. Đáng chú ý, nhóm NHTM có mức lãi suất cho vay trên báo cáo tài chính giảm mạnh hơn so với nhóm quốc doanh, do các ngân hàng quy mô nhỏ chịu áp lực hạ lãi suất đầu ra để thu hút khách hàng. MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các NHTM sẽ tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ, dao động quanh mức 5% - 5,2% trong năm 2025.

Thứ ba, triển vọng ngành Bất động sản được kỳ vọng sẽ tích cực hơn trong năm 2025. Cùng với Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được thông qua trong kỳ họp Quốc hội khóa XV vừa qua, Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được thông qua trong kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho thị trường Bất động sản nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Luật Đất Đai (sửa đổi) sẽ có tác động tích cực đến nguồn cung bất động sản dân dụng trong trung – dài hạn nhờ giải quyết vướng mắc trong vấn đề xác định tiền sử dụng đất bằng cách điều chỉnh bảng giá đất phù hợp với giá thị trường.

Sang năm 2025, thị trường bất động sản dự kiến bước vào chu kì hồi phục nhờ những yếu tố như nguồn cung căn hộ dự kiến cải thiện 25% tại Hà Nội và 30% tại TP.HCM nhờ những vướng mắc pháp lý liên quan đến tiền sử dụng đất được giải quyết. Mặt bằng lãi suất thấp được duy trì tác động tích cực tới thị trường khi giảm bớt áp lực tài chính cho Chủ đầu tư và người mua được hưởng lợi nhờ lãi suất ưu đãi. Rủi ro thanh khoản giảm khi các doanh nghiệp chủ động giảm tỷ trọng nợ vay. Nợ vay/Tổng tài sản trung bình giảm từ mức 39% xuống 37% trong Q4/2024.