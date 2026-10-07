Thanh khoản trên HNX giảm 15,12% trong tháng 9

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 9/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm.

Biểu đồ điểm chỉ số HNX-Index

Cụ thể, với 20 phiên giao dịch trong tháng 9, chỉ số giá HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 271,64 điểm, giảm 3,85% so với tháng trước.

Cùng với xu hướng giảm điểm của chỉ số giá, thanh khoản thị trường giảm 15,12% với khối lượng giao dịch bình quân đạt 44,45 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 710,73 tỷ đồng/phiên, giảm 17,61% so với tháng 8.

Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 4,37% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 608,3 tỷ đồng và bán ra hơn 718,7 tỷ đồng, giá trị bán ròng hơn 110 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết HNX của các công ty chứng khoán giảm 39,7% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 306 tỷ đồng. Trong đó, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 110,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 20,9 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 463,5 nghìn tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng 8/2026.