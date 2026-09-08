Tháng 8, chỉ số HNX-Index và thanh khoản cùng giảm so với tháng trước

Với 20 phiên giao dịch trong tháng 8, chỉ số giá HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 282,53 điểm, giảm 4,16% so với tháng trước.

Biểu đồ điểm chỉ số HNX tháng 8/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 8/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm.

Cụ thể: với 20 phiên giao dịch trong tháng 8, chỉ số giá HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 282,53 điểm, giảm 4,16% so với tháng trước. Cùng với xu hướng giảm điểm của chỉ số giá, thanh khoản thị trường giảm 17,25% với khối lượng giao dịch bình quân đạt 52,37 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 862,69 tỷ đồng/phiên, giảm 20,66% so với tháng 7.

Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 34,61% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 729 tỷ đồng và bán ra hơn 658 tỷ đồng, giá trị mua ròng hơn 71 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tăng 10% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 508 tỷ đồng. Trong đó, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng hơn 111 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 8/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 196 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 469 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng 7/2026.