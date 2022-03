Tháng 2/2022, giá trị giao dịch cổ phiếu trên HNX tăng 47,6% so với cùng kỳ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tiếp tục có xu hướng tăng điểm.

Cụ thể: chỉ số giá HNX-Index kết thúc tháng 2/2022 đạt 440,42 điểm, tăng 5,68% so với tháng trước. Giao dịch cổ phiếu trên thị trường giảm nhẹ với tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 1,41 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 41,25 nghìn tỷ đồng.



Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 88 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.578 tỷ đồng/phiên, giảm 21% về khối lượng giao dịch và 18,6% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái thì khối lượng giao dịch bình quân phiên giảm 17% nhưng giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 47,6%, giá trị giao dịch tăng mạnh một phần là do các cổ phiếu đã có mặt bằng giá cao hơn so với cùng năm trước. Giá trị niêm yết thị trường đạt 132,9 nghìn tỷ đồng, giá trị niêm yết bổ sung trong tháng 2/2022 đạt hơn 281 tỷ đồng.

Cũng theo HNX, tại phiên giao dịch cuối tháng 2/2022, đa phần các chỉ số ngành đều tăng điểm so với cuối tháng trước, trong đó ngành Xây dựng có mức tăng nhiều nhất 52,27 điểm (tương ứng 11,86%) đạt 563,50 điểm; ngành Tài chính tăng 39,57 điểm (4,22%) đạt 977,33 điểm và chỉ số ngành Công nghiệp tăng 21,21 điểm (6,71%) đạt 337,50 điểm.

Các chỉ số quy mô đều tăng điểm, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 31,42 điểm (6,83%) đạt 491,18 điểm tại thời điểm cuối tháng 2/2022, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 24,63 điểm (2,18%) đạt 1154,13 điểm.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 tháng 2/2022 giảm 17% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 697 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 27,71 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,25% khối lượng giao dịch và 67,18% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giá giao dịch: cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thuộc về PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam với 113% (tương đương 14.700đ/cp) đạt 27.700 đồng/cp, đứng thứ 2 là cổ phiếu PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông với mức tăng là 81,58% (tương ứng 6.200 đồng/cp) đạt 7.600 đồng/cp. Tiếp sau đó là cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ có mức tăng 68,15% (tương ứng 9.200 đồng/cp) đạt 13.500 đồng/cp; tiếp đến là cổ phiếu SMT của CTCP SAMETEL có mức tăng 62,77% (tương ứng 8.600 đồng/cp) đạt 13.700 đồng/cp.

Về khối lượng giao dịch: trong tháng 2/2022 cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam đã dẫn đầu với thị phần 13,2%, tương đương hơn 186 triệu cổ phiếu được giao dịch, tiếp theo là cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn CEO với thị phần là 7,52% tương đương hơn 106 triệu cổ phiếu được giao dịch.



Tháng 2/2022, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 323 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 398 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 75 tỷ đồng.