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Thặng dư thương mại của Canada cao nhất 4 năm

Đ Điệp Vũ

Trong đó, thặng dư thương mại của Canada với Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 19 tháng.

Ảnh minh họa - Ảnh: The Canadian Press.
Ảnh minh họa - Ảnh: The Canadian Press.

Dữ liệu chính thức được công bố ngày 6/10 cho thấy thặng dư thương mại tháng 8 của Canada tăng mạnh lên mức 4,2 tỷ đôla Canada, tương đương 2,94 tỷ USD, khi các nhà xuất khẩu nước này đẩy mạnh hoạt động giao hàng sang Mỹ trước khi biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực.

Các nhà phân tích được Reuters khảo sát trước đó đã dự báo thặng dư thương mại của Canada tăng lên mức 1,55 tỷ đôla Canada, từ mức 787 triệu đôla Canada - dữ liệu đã được điều chỉnh tăng - của tháng 7.

Theo báo cáo của cơ quan thống kê StatsCan, do các nhà xuất khẩu đẩy nhanh việc vận chuyển hàng sang Mỹ để tránh mức thuế quan mới 50% sắp được chính quyền ông Trump triển khai đối với Canada, kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ đã tăng 8,1% trong tháng 8. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ giảm 2,5%.

Biến động ngược chiều của xuất khẩu và nhập khẩu đã giúp Canada đạt thặng dư thương mại với Mỹ ở mức 11,2 tỷ đôla Canada, mức cao nhất trong vòng 19 tháng. Cùng với đó, tỷ trọng xuất khẩu của Canada sang đối tác thương mại lớn nhất nước này lên gần 70%, cao nhất kể từ tháng 9/2025.

Các mức thuế quan mới của ông Trump, áp dụng cho lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá khoảng 20 tỷ USD từ Canada sang Mỹ, đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22/8. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng số liệu tháng 9 sẽ phản ánh rõ nét hơn tác động của các mức thuế quan mới này. Biện pháp mới này được áp dụng đối với nhiều mặt hàng Canada như rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá và dụng cụ chơi khúc côn cầu.

Ngoài ra, số liệu của tháng 9 cũng sẽ cho thấy tác động từ các biện pháp thuế quan đáp trả của Canada đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, cũng như lệnh cấm của ông Trump đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada đã tăng 2,5% trong tháng 8, đạt 77,91 tỷ đôla Canada, sau khi giảm 2,6% trong tháng trước đó. Xuất khẩu các sản phẩm năng lượng - bao gồm dầu mỏ tinh chế và dầu thô - ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng 4,7%, đạt 19,03 tỷ đôla Canada.

Các chuyên gia kinh tế nhận định trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu phải ngừng hoạt động do cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài và khủng hoảng tại Trung Đông, xuất khẩu dầu diesel có thể tiếp tục thúc đẩy thặng dư thương mại của Canada trong tháng 9.

"Nhận định chung của tôi là xuất khẩu dầu diesel của Canada có thể phần nào bù đắp tác động từ các mức thuế quan mới của Mỹ trong tháng 9”, ông Prince Owusu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại tổ chức xúc tiến xuất khẩu Export Development Canada nhận định. Ông nói thêm rằng Canada đang có cơ hội đặc biệt để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu sang thị trường Mỹ nhằm giảm bớt tác động của các mức thuế quan mới.

Trong suốt gần 18 tháng đàm phán Mỹ - Canada về các biện pháp thuế quan ảnh hưởng đến những lĩnh vực chủ chốt như thép, nhôm, ô tô và gỗ, sự phụ thuộc của Canada vào thị trường Mỹ trong hoạt động xuất khẩu đã giảm bớt. Cùng với đó, xuất khẩu của Canada sang các khu vực khác trên thế giới gia tăng nhờ nỗ lực đa dạng hóa đối tác thương mại của nước này.

Tuy nhiên, sau khi tăng 8,2% trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Canada sang các thị trường ngoài Mỹ đã giảm 8,5% trong tháng 8, đồng thời kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường này cũng sụt giảm. StatsCan cho biết thâm hụt thương mại của nước này với các thị trường ngoài Mỹ đã nới rộng lên mức 7 tỷ Canada trong tháng 8, so với mức 5,3 tỷ Canada của tháng 7.

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