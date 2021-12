Blog chứng khoán: Khó đột biến, kiên nhẫn đợi

Phiên thứ 2 VNI “test” 1.500 điểm bất thành không phải là xấu. Hiện tượng ép trụ đang cản trở xu hướng, nhưng giao dịch vẫn phân hóa ổn định. Tín hiệu hai hôm nay chỉ nói lên rằng, thị trường chưa tới điểm hội tụ để bùng nổ.

Nhịp rơi khá mạnh buổi chiều được dẫn dắt bởi nhóm VN30, trong đó VIC, VHM, GVR, GAS giảm nổi bật, nhưng chỉ có vậy. Mức giảm ở các mã khác không lớn, hậu quả trông có vẻ “nguy hiểm”, nhưng cơ bản vẫn là do thiếu đồng thuận ở trụ.

VIC và VHM được dự kiến từ trước sẽ là hai cổ phiếu kiềm chế xu hướng của chỉ số. Đa số blue-chips vẫn đang tích lũy tạo đáy ổn định, chưa thể tăng lên được nhưng cũng khó giảm thêm sau khi đã trải qua giai đoạn test cung. Áp lực bán vùng giá thấp đã giảm. Giờ chỉ cần điều kiện phù hợp để khuyến khích dòng tiền nhiệt tình hơn.

Tiền đang yếu đi là điều rất rõ. 3 phiên đầu tuần này HSX giao dịch chỉ khoảng 23,4k tỷ/ngày. Tuần trước là gần 29,4k tỷ/ngày và tuần trước nữa cũng là 25,9k tỷ/ngày. VN30 cũng vậy, ngay cả khi MSN duy trì thanh khoản rất cao thì mức bình quân cũng đang giảm đi nhanh chóng. Thú vị là cổ phiếu ngân hàng lại có tỷ trọng giao dịch tăng dần lên từ mức trung bình 12% sàn HSX tuần trước lên khoảng 14,5% trong 3 phiên vừa qua.

Các cổ phiếu ngân hàng đang trong giai đoạn tích lũy và khi đạt trên 20% giá trị sàn thì thường là thời điểm bùng nổ về thanh khoản nói chung. Không trông đợi gì vào những ngày cuối năm dòng tiền có thể mạnh thêm, nhưng tình hình có thể tốt hơn khi bước sang năm tài chính mới. Dù VNI tăng giảm luẩn quẩn gần 1.500 điểm nhưng cơ hội để vượt mốc này không có. Sự đồng thuận của các trụ trong một vài phiên thừa sức tạo đột biến.

Số liệu vĩ mô công bố hôm nay cho thấy tăng trưởng thấp trong ngưỡng dự đoán. Thị trường sụt giảm không phải do con số này, vì nếu VIC, VHM không sập mạnh hơn buổi chiều thì tình trạng giằng co trên dưới tham chiếu 1-2 điểm như buổi sáng vẫn sẽ tiếp diễn. Omicron cũng không phải vấn đề lớn, hôm qua rung lắc nhưng cũng kết thúc bình thường, chưa kể ngày càng có nhiều thông tin về độc tính của biến chủng này không mạnh thêm, thậm chí là nhẹ do đã tiêm chủng.

Nói chung thị trường hiện tại không có gì bất ngờ thêm, câu chuyện 2021 đã khép lại. Hai tuần đầu tháng 1/2022 sẽ dồn dập các thông tin chính sách. Giai đoạn vừa qua thị trường coi như dừng lại để chờ sự xác nhận kỳ vọng. Thị trường đang cần được nghe điều gì đó ưa thích.

Thị trường phái sinh hôm nay có basis F1 dương về cuối, khi các trụ VIC, VHM ép chỉ số xuống. Đó là một phản ứng tích cực cho thấy có sự quan sát về cơ cấu khiến chỉ số giảm. Hai mã này điều chỉnh chút nữa sẽ tới ngưỡng hỗ trợ tốt, kết hợp với các mã ngân hàng ổn định. Vn30 cũng đã điều chỉnh test đáy thành công trước đó. Chiến lược là canh Long.

VN30 chốt hôm nay tại 1515.94. Kháng cự gần nhất ngày mai là 1520; 1526; 1530; 1534; 1538; 1544; 1550. Hỗ trợ 1511; 1505; 1500; 1495; 1489; 1481.

VN30 trượt mạnh hơn cuối phiên chiều do VIC, VHM.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.