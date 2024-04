Thanh khoản giảm 60%, khối ngoại xả ròng hơn 500 tỷ, VN-Index trượt dốc

Phiên bắt đáy khá hoành tráng hôm qua chỉ giúp thị trường giằng co nhẹ trong khoảng 1 giờ giao dịch đầu tiên sáng nay. Cả độ rộng lẫn VN-Index đều xấu dần trong bối cảnh thanh khoản cực thấp. HoSE chỉ khớp hơn 5.300 tỷ đồng, giảm 60% so với sáng hôm qua và thấp nhất kể từ đầu tháng 2 tới nay.

Hôm nay cũng là phiên đáo hạn phái sinh sớm do ngày mai thị trường nghỉ lễ, đây có thể là lý do khiến dòng tiền thận trọng. Tuy vậy mức sụt giảm giao dịch là quá đột biến, nhất là sau khi thị trường phát tín hiệu khá tích cực chiều qua bằng một nhịp leo dốc. Thanh khoản giảm sáng nay cho thấy dòng tiền đã không hào hứng thêm nữa.

Diễn biến độ rộng cho thấy vẫn có lực cầu giá cao trong nửa đầu phiên. Tới tận 10h15, thời điểm VN-Index bắt đầu trượt xuống dưới tham chiếu, sàn HoSE vẫn có 240 mã tăng/163 mã giảm. Tuy nhiên chốt phiên sáng, độ rộng chỉ còn 191 mã tăng/227 mã giảm. VN-Index mất 4,05 điểm tương đương -0,33% so với tham chiếu.

Chỉ số bị tác động mạnh từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC giảm 2,37%, CTG giảm 1,47%, GVR giảm 1,32%, HDB giảm 2,34%, MBB giảm 1,05%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số chỉ còn VCB tăng 0,33% và VPB tăng 0,27%. VN30-Index chốt phiên giảm 0,38% với 9 mã tăng/17 mã giảm.

Mặc dù có thể đổ lỗi cho VN-Index đỏ do ảnh hưởng từ trụ, nhưng sự thay đổi trong độ rộng thể hiện diễn biến trượt giá diễn ra trên diện rộng. Ngay trong rổ VN30, trừ VIB đỏ từ đầu, toàn bộ các mã còn lại đều tăng trong nửa đầu phiên sau đó tụt dần. Do có biến động tăng trước nên mức độ trượt giá ở nhóm này khá lớn, thống kê có tới 19 mã tụt giảm hơn 1% so với đỉnh đầu này. Cá biệt có CTG, GVR, HDB, SHB, VRE tụt giảm tới trên 2%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tới 55% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch trong sáng nay đã tụt giá tối thiểu 1% so với đỉnh đầu phiên và hai phần ba số này (62%) giảm đủ nhiều để rơi qua tham chiếu. Tuy nhiên không có nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn trong nhóm tụt giá, DIG, VIX, SSI, MWG, CTG, HDB là những cổ phiếu giao dịch khá lớn (trên 100 tỷ đồng) và quay đầu giảm. Điều này thể hiện áp lực bán cũng không quá mạnh, chỉ là dòng tiền quá kém.

Thực ra việc nhà đầu tư không mặn mà mua đuổi giá là điều có thể đoán trước. Hôm qua dòng tiền bắt đáy khá mạnh nhưng cũng chỉ “vớt” ở vùng giá rất sâu. Việc VN-Index hồi dần lên là do tác động của số ít mã trụ, hơn là toàn thị trường cùng phục hồi. Sáng nay dòng tiền “buông” nên nhịp nảy tăng diễn ra ngắn, thanh khoản không có và tự nhiên sẽ suy yếu theo thời gian.

Hiện VN-Index cũng mới có 84 cổ phiếu giảm hơn 1% so với tham chiếu và thanh khoản nhóm này chiếm gần 37% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Phía tăng có 63 mã tăng hơn 1%, thanh khoản chiếm 12%. Rộng hơn, thanh khoản nhóm giảm giá chiếm 60% toàn sàn và thanh khoản nhóm tăng chỉ chiếm hơn 29%. Như vậy hiệu quả của lực ép giá từ bên bán đang mạnh hơn đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán vẫn tương đương hôm qua, khoảng 1.234 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng lại giảm mua rất nhiều, còn 600 tỷ. Mức bán ròng tương ứng 523 tỷ đồng. HNX cũng bị bán ròng khoảng 23 tỷ. Tuy nhiên mức bán ròng này cũng không tập trung nhiều ở cổ phiếu mà chủ yếu là diện rộng. Đặc biệt chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị rút ròng 153,2 tỷ đồng. Ngoài ra có VHM -69,1 tỷ, SHB -36,4 tỷ, MSN -33,5 tỷ, MSB -25,6 tỷ, VIC -21,5 tỷ. Phía mua có GMD +42,6 tỷ, VNM +38,6 tỷ là đáng kể.

Việc cổ phiếu lình xình đi ngang và điều chỉnh nhẹ sáng nay rõ ràng là không đủ sức hấp dẫn dòng tiền bắt đáy. Sự kiên nhẫn của bên mua đang là rào cản cho khả năng phục hồi, dù cũng là tín hiệu đảm bảo ở chiều giảm.