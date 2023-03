Thanh khoản thị trường tăng vọt, cổ phiếu hàng không cất cánh

Thông tin Trung Quốc nối lại tour du lịch với Việt Nam là cú hích bùng nổ đối với nhóm cổ phiếu hàng không, lưu trú... HVN vừa mở cửa đã “kẹt cứng” thanh khoản với hàng triệu cổ tranh mua giá trần. Dù sự hưng phấn chỉ bó hẹp ở một nhóm cổ phiếu nhưng mức gia tăng thanh khoản tới 43% trên hai sàn niêm yết sáng nay cũng thể hiện tâm lý chung khá hào hứng.

Dĩ nhiên tâm điểm của phiên đang thuộc về cổ phiếu liên quan đến du lịch. HVN hiện dư mua giá trần 3,06 triệu cổ và giá lên ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 2/2023. HVN đã điều chỉnh giảm tối đa khoảng 27% kể từ đỉnh cuối tháng 12 năm ngoái, thậm chí có nguy cơ phải chuyển sang UpCOM.

VJC cũng đang tăng 2,24% nhưng mã này lại cho thấy sự đuối sức, khi 20 phút đầu tiên tăng tới 4,78%. Mới buổi sáng mà thanh khoản của VJC đã tương đương mức cao nhất 9 phiên với 28,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Dù vậy việc tụt giá thể hiện sức ép đã xuất hiện.

Các cổ phiếu liên quan đến du lịch cũng hưởng lợi từ diễn biến mạnh mẽ này: DAH, NVT, OCH, VNG hay RIC, PDC, VTD đang tăng kịch trần. Dĩ nhiên các cổ phiếu này thanh khoản là vấn đề lớn, hầu hết chỉ giao dịch vào trăm triệu đồng tới vài tỷ đồng. Điều đó nghĩa là không có dòng tiền lớn tham gia, cũng như niềm vui chỉ bó hẹp trong số ít nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ngay cả việc mua bán lớn hay thoát hàng cũng sẽ gặp khó khăn.

Vốn hóa lớn và thanh khoản tốt chỉ có HVN và VJC, hai mã này cũng đang nằm trong top 5 cổ phiếu kéo điểm cho VN-Index, thậm chí HVN còn dẫn đầu, đang đem lại 0,5 điểm. Điều khá bất ngờ là các chỉ số tăng ít, do sự giằng co của nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt. VN-Index loay hoay đi ngang cả buổi sáng và mức tăng cao nhất cũng chỉ là 0,54% so với tham chiếu và hiện là 0,35%. VN30-Index tăng tốt nhất 0,7% và hiện đang tăng 0,46%.

Rổ blue-chips cũng có một vài cổ phiếu tăng khá như STB tăng 3,35%, VIB tăng 2,17%, POW tăng 1,96%, GVR tăng 1,72%, MBB tăng 1,7%. Tuy nhiên các mã quan trọng lại kém như HPG, VHM, MSN, VNM, GAS, CTG, VCB tăng rất chậm. Số giảm lại có VIC, BID, VRE, dù không giảm sâu nhưng cũng góp phần kiềm chế bên tăng.

VN-Index sáng nay chủ đạo là dao động đi ngang trong biên độ hẹp.

Dù vậy điểm tích cực vẫn là thị trường giao dịch khá sôi động. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 43% về giá trị so với sáng hôm qua, đạt 4.794 tỷ đồng. HoSE tăng 46%, đạt 4.380 tỷ đồng. Độ rộng của VN-Index cuối phiên ghi nhận 221 mã tăng/120 mã giảm. VN30 cũng có 19 mã tăng/9 mã giảm. HoSE đang có 91 cổ phiếu tăng với biên độ trên 1%.

Sau phiên tăng khá bùng nổ chiều qua, thị trường tiếp tục được neo cao với thanh khoản gia tăng là tín hiệu tốt. Nhà đầu tư đã mua vào ở vùng giá xanh mạnh hơn. Tính theo thanh khoản, nhiều cổ phiếu đang thu hút dòng tiền ấn tượng và giá mạnh mẽ: STB tăng 3,35% giao dịch 489,3 tỷ đồng, cao nhất thị trường; HSG tăng 1,23% giao dịch 207,2 tỷ; SSI tăng 1,01% giao dịch 187,6 tỷ; LPB tăng 2,05% giao dịch 149,6 tỷ; GEX tăng 4,62% thanh khoản 123,1 tỷ; POW tăng 1,96% thanh khoản 119,6 tỷ... Trong nhóm 42 cổ phiếu tăng với biên độ trên 2% ở HoSE, có 10 mã thanh khoản từ 30 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra khoảng 10 mã khác tăng trong khoảng 1%-2% đạt mức thanh khoản tương tự.

Giao dịch sáng nay có biểu hiện dòng tiền tốt: Trong 15 phiên liền trước, mức khớp lệnh bình quân khoảng 3.700 tỷ, như vậy mức tăng thanh khoản tới trên 30%. Điểm thất vọng là khối ngoại mua không mạnh, chỉ 383,8 tỷ đồng ở HoSE. Như vậy dòng vốn trong nước đang có biểu hiện mạnh dần lên.

Khối ngoại cũng chưa giao dịch nhiều và đang bán ròng. Tổng giá trị bán trên HoSE là 413,9 tỷ, tương ứng mức ròng 30,1 tỷ đồng. HSG là cổ phiếu được mua ròng đáng kể nhất với 28,8 tỷ. Cổ phiếu kế tiếp là SSI còn chưa tới 17 tỷ đồng. Phía bán cũng chỉ có DCM là lớn -26,2 tỷ. Mã thứ hai là VCB -19,1 tỷ đồng.