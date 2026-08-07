Thanh khoản trên HNX tăng 15% bất chấp chỉ số giảm mạnh trong tháng 7

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 7/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm.
HNX cho biết với 23 phiên giao dịch trong tháng 7, chỉ số giá HNX Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 271,25 điểm, giảm 13,38% so với tháng trước. Trái ngược với xu hướng giảm điểm mạnh của chỉ số, thanh khoản thị trường tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,2 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 15,66%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân tăng 14,95% đạt 1.087 tỷ đồng/phiên.
Quy mô giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng với giá trị giao dịch tăng 19,17% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 890 tỷ đồng và bán ra hơn 1.163 tỷ đồng, giá trị bán ròng hơn 182,7 tỷ đồng.
Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên giảm 36,19% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 463 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng gần 2% giá trị giao dịch toàn thị trường). Trong đó, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng hơn 117 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 7/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 196 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 447 nghìn tỷ đồng, giảm 1,2% so với tháng 6/2026.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
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